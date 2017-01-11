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11 Ocak 2017 Çarşamba 00:10

Son Dakika Denizli; Denizli'de okullar bugün tatil

Hava muhalefeti nedeniyle Denizli'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Son Dakika Denizli; Denizli'de okullar bugün tatil
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Son Dakika Denizli, Denizli'de okullar bugün tatil


Son Dakika Denizli; Hava muhalefeti nedeniyle Denizli'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Acıpayam ve Çameli İlçelerimizde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11.01.2017 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Bu ilçelerimizin yanısıra, Beyağaç'a bağlı Kızılcaağaç Mahallesi Ürküt ve Kerimler yerleşim yeri, Kapuz Mahallesi Serverler yerleşim yeri ve Pınarönü Mahallelerindeki taşımalı öğrenciler,
Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardiç, Uzunpınar'daki okullar ve bölge yerlerden taşımalı eğitim gören öğrencilere, Çardak'a bağlı Söğüt Mahallesinde yer alan Söğüt İlk ve Ortaokulu ile Söğüt Mahallesinden gelen taşıma kapsamındaki öğrenciler, 11/01/2017 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

 
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