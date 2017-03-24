Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu, 4.5

Çanakkale'de deprem hareketliliği durmuyor. Saat 18.19'da Çanakkale Gülpınar Ayvacık'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.4.5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 10 dakika içinde 4 artçı sarsıntı daha kaydedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer yüzünün 7.9 KM derinliğinde oluşan deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde yoğun olarak hissedildi.il merkezi ile,'de hissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı sonrası bir süre evlerini terk ederek bekledi.