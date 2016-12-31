Son Dakika Hava durumu; Ankara buz kesti, İstanbul'da kar var

Türkiye 2017 yılına yoğun kar yağışı ve soğukile birlikte giriyor. Son hava tahminlerine göre Marmara, Trakya, Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin Kuzey kesimleri kar yağışı bekleniyor.Ankara, yeni yıla Sibirya soğukları ile giriyor. Bugün hissedilen soğukluk akşam -9 derece ile rekora ulaşırken yağış beklenmiyor. 3 Ocak salı günü için Ankara'da beklenen soğukluk -10 dereceye kadar düşecek. 5 Ocak Perşembe günü yeniden kar yağışı bekleniyor..İstanbul'da ise Cumartesi ve Pazar günleri de kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceği İstanbul ve Marmara Denizi'nde yılın ilk günü fırtına beklenmiyor.Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4: Parçalı ve çok bulutlu 6: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 12: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor 11: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 0: Çok bulutlu 8