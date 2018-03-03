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Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

03 Mart 2018 Cumartesi 23:13
Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Ayrıca Bursa, Kocaeli'nde de yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların Yalova'da da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Son Güncelleme: 03.03.2018 20:33
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMeteoroloji Genel MüdürlüğüKuvvetli SağanakİstanbulGök Gürültülü
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