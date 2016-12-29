Son Dakika Kayseri Kayseri'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Kayseri'de dün gece etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Çatılardan kopan parçalar, otoparktaki araçlara zarar verdi. Rüzgar nedeniyle bazı işyerlerinin tabela ve panoları da düştü.Kent genelinde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'ndeki Uslu Apartmanının çatısı da şiddetli rüzgara dayanamayarak bağlantı yerlerinden koptu ve çatı parçaları, 11 katlı binanın tepesinden, yan binanın otoparkına düştü.Otoparkta bulunan bazı araçlar, çatı parçalarının isabet etmesi sonucu zarar gördü. Bina sakinleri, ''Gece boyunca rüzgar çok şiddetli esti. Sabah kalktığımızda ise otoparkta zarar gören araçlarımızla karşılaştık. Yan binanın çatısı rüzgara dayanamayıp uçmuş ve bizim arabalarımızın üzerine düşmüş. Binadaki bazı dairelerin camları da bu parçalar nedeniyle kırıldı'' dediler.Öte yandan, rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçların söküldüğü, tabela ve panoların düştüğü bildirildi. Polisler, yollara düşen ya da savrulan tabela, pano ve camlar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de olumsuzluğun yaşandığı yerlerde temizleme çalışmaları yaptı.