Son Dakika Suriye: Raco belde merkezi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ÖSO kaynakları, Raco'nün güney kesimindeki bir tünel içerisinde en az 180 teröristin öldürüldüğünü sosyal medyadan duyurdu

PKK'lı teröristlerin ABD desteğiyle tünel ve dehliz ağı kurduğu Racu beldesi günün ilk saatlerinde tamamen kontrol altına alındı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'de ikinci belde merkezini ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin'in stratejik öneme sahip Racu belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde direnmeye çalışan az sayıdaki teröristle çatışmalar sürüyor.

Racu'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı.

ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan kadın teröristlerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor.

Stratejik önem sahip Racu belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 93'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi.

Edinilen ilk bilgilere göre, bu sabah itibarıyla Raco’da kontrol sağlandı. Dün gece saat 02.00 sularında kentin 7 noktasından sızmalar tamamlanmış saat 06.00 itibarıyla yoğun topçu ateşi desteği ile beldede meskun mahal operasyonu başlatıldı. Tespit edilen 4 tünelin giriş ve çıkışları tutuldu. 28 noktada tuzaklanmış EYP olduğu ve bunların temizlenmesiyle Cinderes operasyonuna ağırlık verileceği bildiriliyor.

Raco'da yaşanan çatışmalarda 120 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken 200 aşkın PKK’lı teröristin de güneyden kaçtığı belirtildi.

TSK ve ÖSO güçleri Afrin'inde Ramadiye ve Hamilek köylerini teröristlerden temizledi.



2434 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

1083 RAKIMLI TEPE ELE GEÇİRİLDİ

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Böylece, Raco beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

İlerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

122 NOKTA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

PKK'LI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN YERLER

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi, Ramadiye ve Hamilek köyleri."