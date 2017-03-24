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24 Mart 2017 Cuma 18:43

Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı

TRT'de yayınlanan Seksenler ve Doksanlar dizisinin ünlü oyuncusu ve sunucu Şoray Uzun'un kullandığı araca toplumsal müdahale aracı TOMA çarptı.

Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı
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Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı

Seksenler ve Doksanlar dizisinin ünlü oyuncusu, TV sunucusu Şoray Uzun, İstanbul Okmeydanı'nda ölümden döndü.

Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline Okmeydanında TOMa çarptı. Şoray Uzun "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" şeklinde konuştu

D-100 karayolu Okmeydanı sapağında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline çarptı. Kazada yaralanan olmazken Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun" dedi.

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı sapağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Okmeydanı sapağında ünlü oyuncu Şoray Uzun'un otomobiline sol yandan çarptı. Kazada otomobili hasar gören Şoray Uzun, "TOMA bana çarptı. Bir şey yok. Canımız sağ olsun. Arkadaşlarla tanışma nasipmiş" dedi.
Olay yerine gelen trafik polisleri, TOMA'yı kullanan polis ve Şoray Uzun'a alkol metre üfleterek alkol kontrolü yaptı.
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