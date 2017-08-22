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Sosyal Market'ten bayram yardımı

- Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: - "Burası her gün bayram gibi. Ama bayram öncesi, kıyafetlerde biraz daha hareketlilik oluyor"

Sosyal Market'ten bayram yardımı

- Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: - "Burası her gün bayram gibi. Ama bayram öncesi, kıyafetlerde biraz daha hareketlilik oluyor"

22 Ağustos 2017 Salı 11:39
Sosyal Market'ten bayram yardımı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 7 yıl önce kurulan Sosyal Market'in yılda 4 bin 500 aileye yardım ettiğini söyledi.

Sosyal Market'ten yıl boyunca yardımlar yapıldığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Burada amaç insanlara destek olmak. Her yıl ailelere buradan yardım ediyoruz. İmkanı olanın olmayana yardım ettiği bir dayanışma hattı kurmaya çalıştık. Başarılı da olduk bu konuda. Kurban Bayramı'nda neredeyse 1 yıllık et ihtiyacımızı stoklayacak bağış alıyoruz. Bunları da dağıtıyoruz. Bu hayır müessesi Beyoğlu'nda var olmaya devam edecek. Burası her gün bayram gibi. Ama bayram öncesi, kıyafetlerde biraz daha hareketlilik oluyor. Buradan yardım alan herkes mutlu."

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu BelediyesiSosyal MarketYardım
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