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Sosyal medya verileri Türkiye'de kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, "İnternet erişim noktalarının ikisi İstanbul'da, biri de Ankara'da planlandı. Türkiye'deki insanlarımızın bilgileri, yurt dışına gidip gelmek zorunda kalmayacak." dedi.

Sosyal medya verileri Türkiye'de kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, "İnternet erişim noktalarının ikisi İstanbul'da, biri de Ankara'da planlandı. Türkiye'deki insanlarımızın bilgileri, yurt dışına gidip gelmek zorunda kalmayacak." dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:17
Sosyal medya verileri Türkiye'de kalacak

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, sosyal medya verilerinin ülke içinde depolanması için İstanbul ve Ankara'da üç internet erişim noktası oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Zerey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, en yüksek sosyal medya kullanım oranına sahip ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Bu durumun olumlu yönde kullanılması halinde ülke için iyi bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini anlatan Zerey, "Sosyal medyadaki bilgilerin tamamen yurt dışına gitmesi bizim açımızdan sıkıntı. Bizim tercihimiz, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'deki verileri, Türkiye'de depolaması. İsteğimiz, bizim bilgilerimizin yurt dışında, bilmediğimiz bir yerde depolanmaması." diye konuştu.

Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını ve öncelikli olarak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zerey, şöyle devam etti:

"Biz gerekli altyapıyı sağlayalım ki depolama konusunda talepte bulunabilelim. Bununla ilgili fiber altyapı Türkiye'de yaygınlaştırılmış olmalı. Buna bağlı olarak da internet erişim noktalarının oluşturulması lazım. İnternet erişim noktası da tüm işletmecilerin Türkiye'deki bir yere bağlanıp verileri saklaması demek. Bu anlamda ilk etapta internet erişim noktası için 3 yer planladık. Türkiye'deki bu 3 yere bağlanılıp bilgi geçişlerinin sağlanmasının istiyoruz. Bugün itibarıyla bilgiler yurt dışına gidip geliyor. Nedeni de altyapının yeterli olmaması. Biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz."

Erişim noktaları İstanbul ve Ankara'da olacak

Zerey, proje kapsamındaki internet erişim noktalarının ikisinin İstanbul'da, birinin de Ankara'da planlandığını aktardı.

Bunu sağladıklarında, Türkiye'deki insanların bilgilerinin yurt dışında depolanmasına gerek kalmayacağını ifade ederek, "Biz maliyeti düşürerek, teşvik ederek Türkiye içerisindeki trafiğin Türkiye içerisinde kalmasını sağlayacağız. Buna bağlı olarak Türkiye'deki trafiğin Türkiye'de depolanmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

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