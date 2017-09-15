Sosyal medya yalanı, nüfus müdürlüklerini doldurdu



Sosyal medyada aylardır devam eden 'Nüfus kağıtlarının yıl sonuna kadar değiştirileceği' yolundaki paylaşımlar nüfus müdürlüklerini kilitledi. İçişleri Bakanlığı ve valilikler '3 yıl açıklaması' yapmasına rağmen, bazı soylam medya gruplarının ısrarlı paylaşımı hem yetkilileri hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bursa valiliği yaptığı açıklamada "Sosyal medyada her duyduğunuza inanmayın, daha iki yıl süresi var" derken vatandaşlar yeni TC kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tutuyor.

NÜFU MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK VAR

İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirme süreci 3 yıl olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında, "yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerekir" söylentileri nedeniyle, Bursa'daki başvurularda yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren ülke genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı" Projesi'nin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bugüne kadar Bursa'da 353 bin 835 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınıp, bunların 342 bin 851'ine yeni kimlik kartlarının teslim edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 3 yıl olarak belirlenmesine rağmen, son günlerde, kamuoyunda 'kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği' hususlarındaki söylentiler nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Oluşan yoğunluk yüzünden acil olanların (kayıp, doğum gibi) işlemleri uzamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımızın randevu sisteminden randevu alarak müracaat yaptıkları takdirde zamanı geldiğinde hiç sıra beklemeden işlemlerini yapabileceklerdir."