Sosyal medyadan 'terör propagandası' iddiası: 15 gözaltı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıklarını iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Muhabir: Yusuf Tunur
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.
ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıklarını iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Muhabir: Yusuf Tunur