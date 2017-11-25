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Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyarette bulundu.

25 Kasım 2017 Cumartesi 19:20
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

TRABZON (AA) - AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi Osmanoğlu Sokak'taki ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyarette Soylu ve Albayrak, şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyarette Soylu ve Albayrak'a, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Muhabir: Meltem Yılmaz

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Türkiye
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