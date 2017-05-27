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27 Mayıs 2017 Cumartesi 19:36

Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay için tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay için tutuklama kararı
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Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay için tutuklama kararı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen Sözcü gazetesinin sahibi firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Akbay hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında dün hakimliğe ifade veren diğer şüpheliler Mediha Olgun'un "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, Bekir Gökmen Ulu'nun ise "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Diğer şüpheli Yonca Yücekaleli ise hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
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