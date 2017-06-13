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13 Haziran 2017 Salı 20:22

Spor Toto Süper Lig Küme Düşen Takımlar

Türk futbolunun kalbinin attığı Spor Toto Süper Lig'de yavaş yavaş sezon sonuna doğru yaklaşıldı. 2016/17 sezonunda hangi takımlar birinci ligden düştü? Lider kim? Hangi ekipler zirveye oynuyor?

Spor Toto Süper Lig Küme Düşen Takımlar
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Türk futbolunun kalbinin attığı Spor Toto Süper Lig'de yavaş yavaş sezon sonuna doğru yaklaşıldı. 2016/17 sezonunda hangi takımlar birinci ligden düştü? Lider kim? Hangi ekipler zirveye oynuyor?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan mücadelelerde Süper Lig'den 2. Lige düşen takımlar belli oldu gibi. Çaykur Rizespor ilk küme düşen takım olurken, Gaziantepspor ikinci küme düşen ekip oldu. Süper Lig'e son veda eden takım ise Adanaspor oldu.
Karşılaşmalar hala devam ediyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimleri heyecanlı. Spor Toto Süper Lig maçlarına en iyi canlı bahis siteleri olan Bets10, 1xbet, Justinbet, Superiddia üzerinden en yüksek oranlarla kupon yapabilirsiniz.
Ligin 32. haftasında sınır hattında olan Çaykur Rizespor sahasında diğer risk alanındaki ekip Gaziantepspor'u ağırladı. Konuk ekibi evinde 2-0 mağlup etmeyi bildi. Gaziantepspor hafta sonu mücadelesinde 27 sezon sonra ikinci kez küme düştü.
Çaykur Didi Stadyumu'nda yaşanan mücadelede atılan 2 golü dakika 26'da Edomwonyi, 82'de Kweuke kaydetti. Bu skorla beraber Karadeniz temsilcisi Rizespor 30 puana yükseldi. Gaziantepspor 26 puanda kaldı. Maçın ardından kaybeden ekibin oyuncuları ağladı. Rizespor oyuncularının konuk ekibi teselli etmeye çalıştığı görüldü. Bu olay, Türk liglerinde fair-play anlayışına güzel bir örnek oldu.
Gaziantepspor, tarihi boyunca 2 kere Süper Lig'e yükseldi. Ayrıca ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmişti. Şimdiye dek en iyi derecelerini 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında lig üçüncüsü olarak almışlardı.Şu an Spor Toto Süper Lig tablosunda 16. sırada 30 puanlı Çaykur Rizespor, 17. sırada 26 puanlı Gaziantepspor ve en altta 25 puanlı Adanaspor küme düşmeye yakın.Zirvede 71 puanlı Beşiktaş yerini korurken, en yakın rakibi 67 puanlı Başakşehir ikinci sırada.
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