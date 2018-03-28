'Sporun Devleri Buluşuyor' ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Ülke TV ile Spor ve Spor dergisinin geleneksel olarak düzenlediği "4. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.

JW Marriott Otel'deki törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Ödül töreni öncesinde, katılımcılara geleneksel sporlar ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımıyla 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsüne katılımcılar Türk bayrakları ile eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, konuşmasında ödüle layık görülen tüm sporcuları kutlayarak, "Siz başardıkça Anadolu'nun yüzü gülecektir. Siz kazandıkça bu topraklara kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlar azap çekecekler. Her başarıda bu azap daha katlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Gecede bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimizin derin muhabbetle bağrına bastığı sporcularımız var. Hepsini tebrik ediyorum. Sporcularımızı destekleyen basın kuruluşlarını kutluyorum. Ülke TV ailesini de tebrik ediyorum. Başarıyı getiren ruhtur, inançtır ve azimdir. Afrin'de kazanılan zafer de bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. Bir diriliş hamlesi içerisine girilmiştir. Bu coğrafyada at koşturmak isteyen teröristler ve onların arkasındaki destekçilerinin anlamadıkları gerçek budur. Bizim ruhumuz ve ruh üstünlüğümüz vardır. Milletin ayağını tökezletmek isteyenler buna ulaşamayacaktır. Sporcuların müsabakayı çıkarken hissettiği duyguyla Afrin'deki askerimizin duygusu aynıdır. Büyük Türkiye inancı, güçlü Türkiye sevdasıdır. Aziz millete şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Bak: Sporun birleştirici gücü Türkiye'de önem arz ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin spora yatırım yapan en önemli ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, "Sporun birleştirici gücü Türkiye'de önem arz ediyor. Spor yönünden şanslı bir ülkeyiz. Sporun tüm kademelerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. 2002 yılından itibaren onun sayesinde önemli atılımlar yapıldı. Dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke, belki de birincisi Türkiye." diye konuştu.

Türk sporcuların her alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Bu başarılar giderek de artıyor. Başarılı sporcular ödüllendirilecek. Onlara hak ettikleri ödüller verilecek. Sporun kademelerinde yer aldık. Türk sporunda geleceğe yönelik proje ve planlar için görevlendirildik. Spor ortak bir dil. Sporun gücü birçok problemi çözebilecek bir enerji ve sinerjiye sahip. Sporu önleyici bir güç olarak görüyoruz. Terörün bıraktığı ortamı, gençlerin üzerindeki tahribatı giderecek önemli bir güç spordur. Sporun gücü orada yansıyor. Bizim gençlerimiz 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak darbecilere karşı çıktılar."

Hükümetleri döneminde engelli sporcu ve vatandaşlar için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Bak, "Engelliler bir şekilde evlerinde tutuluyordu. Engelli gençlerimizi spor sayesinde hayata bağladık. Geleceğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Özel sporcularımızda sporun gücünü görüyorsunuz. Biz iddia ediyoruz, sporun gücü terörü yenecektir. Spor, uyuşturucunun tahribatını ve uyuşturucuyu yenecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da törende yaptığı konuşmada, "Spora destek verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

Sporun devlerinin 4. kez buluştuğuna dikkati çeken Çalık, "Sporun gücü, Türkiye'nin gücünü bilerek organize edenler, her alandaki sporcularımıza ödüller verecek. Engelleri aşarak ödül almaya gelen sporcu kardeşlerimiz var. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Bu nüfus içinde genç nüfusun olduğunu biliyoruz. Bunun en büyük zenginliğimiz olduğunu da biliyoruz. Spora verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı'na ödül

Törende Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü de "Yılın Ajansı" ödülüne layık görüldü.

AA'nın ödülünü Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan aldı.

Gecede ödül alan kurum, kuruluş, yönetici, spor adamları ve basın mensuplarına ödülleri, törene katılan spor ve siyaset adamlarıyla bürokratlar tarafından verildi.

Törende ödül alan yılın sporcuları ise şöyle:

Taha Akgül (Güreş) (Naim Süleymanoğlu Özel Ödülü)

Nur Tatar Askari (Tekvando)

Ampute Milli Takımı (Bedensel Engelliler)

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı (Voleybol)

Ramil Guliyev (Atletizm)

Esra Bayrak (Özel Sporcular)

Uğur Aktaş (Karate)

Kenan Sofuoğlu (Motosiklet)

İlhan Çıtak (İşitme Engelliler Güreş)

Nagihan Kalyoncu (Kick Boks)

Ayşe Begüm Onbaşı (Cimnastik)

Mihraç Akkuş (Judo)

Rıza Kayaalp (Güreş)

Ödül töreni sonunda Bakanlar, ödül alan sporcular, federasyon başkanları, spor adamları ve siyasetçiler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar



