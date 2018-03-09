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SSM'den Altay tankı haberlerine ilişkin açıklama

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

SSM'den Altay tankı haberlerine ilişkin açıklama

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

09 Mart 2018 Cuma 22:29
SSM'den Altay tankı haberlerine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM) yapılan açıklamada, proje kapsamında 22 Aralık 2017'de firmalardan teklifler alındığı ve söz konusu ihaleye ilişkin teklif değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Teklif değerlendirme sürecinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapmaya yetkili tek makamın SSM olduğu vurgulanan açıklamada, "Konu ile ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca gizlilikle yürütülmesi gereken ihale süreçlerine ilişkin Müsteşarlığımız dışında yapılan/yapılacak açıklamalar için Müsteşarlığımızın her türlü hakkı saklıdır." ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Göksel Yıldırım

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