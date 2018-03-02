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Şubatta yurt içi ve dışında PYD/PKK'ya ağır darbe

Saldırılarında çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik şubatta düzenlenen operasyonlarda bin 543 terörist etkisiz hale getirildi.

Şubatta yurt içi ve dışında PYD/PKK'ya ağır darbe

Saldırılarında çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik şubatta düzenlenen operasyonlarda bin 543 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Mart 2018 Cuma 13:04
Şubatta yurt içi ve dışında PYD/PKK'ya ağır darbe

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik şubatta, yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda bin 543 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütüne bu yılın şubat ayında da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-28 Şubat tarihlerinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 26 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte 7 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 44 kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 20 asker tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütüne yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi. Şubattaki bu operasyonlarda bin 543 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde şubatta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 743 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 310'u tutuklandı.

TSK'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip imha ediyor.

Yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine fırsat vermeyen Mehmetçik, hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen operasyonları kararlılıkla yürütüyor. Şubat ayında yurt içindeki operasyonlar ve hava harekatlarında 71 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Teröristler sınırdan temizleniyor

TSK tarafından hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak" üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat ile karadan zırhlı araçların yanı sıra tank ve fırtına obüslerinin desteği havadan da F-16 savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile birçok bölgeyi teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini alarak, teröristlerin, Türkiye sınırıyla kara temasını tümüyle kesti. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri örgüte ait üs olmak üzere 115 noktayı ele geçirdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şubat ayında bin 472 terörist etkisiz hale getirildi.

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