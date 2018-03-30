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Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı

Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda (İhvan) 1999-2008 tarihleri arasında eski genel gözlemci görevini yürüten Sadık Abdullah Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı.

Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı

Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda (İhvan) 1999-2008 tarihleri arasında eski genel gözlemci görevini yürüten Sadık Abdullah Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı.

30 Mart 2018 Cuma 21:38
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı

HARTUM (AA) - Dün akşam vefat eden 92 yaşındaki Abdulmacid'in Umdurman kentinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Abdulmacid'in naaşı "El-Bekri kabristanı" önünde bulunan meydanda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İhvan Genel Gözlemcisi Avdullah Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki İslami faaliyetlerin sembol isimlerinden Abdulmacid'in dün akşam Umdurman kentinde tedavi gördüğü askeri hastanede vefat ettiğini belirtti.

Kuzey Kordofan Eyaleti'ne bağlı Er-Rahad kentinde 1926 yılında doğan Abdulmacid, Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Uzun yıllar Mısır'da eğitim gören Abdulmacid, burada İhvan'ın kurucusu Hasan el-Benna ile de tanışmıştı. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub'un görüşlerinden etkilenen Abdulmacid, ülkesinde İslami hareketin tesisinde rol oynayan öncü isimler arasında yer aldı.

Muhabir: Adel Abdelrheem Humaida Elfadol, Safiye Karabacak

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