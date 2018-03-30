Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı

HARTUM (AA) - Dün akşam vefat eden 92 yaşındaki Abdulmacid'in Umdurman kentinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Abdulmacid'in naaşı "El-Bekri kabristanı" önünde bulunan meydanda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kuzey Kordofan Eyaleti'ne bağlı Er-Rahad kentinde 1926 yılında doğan Abdulmacid, Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Uzun yıllar Mısır'da eğitim gören Abdulmacid, burada İhvan'ın kurucusu Hasan el-Benna ile de tanışmıştı. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub'un görüşlerinden etkilenen Abdulmacid, ülkesinde İslami hareketin tesisinde rol oynayan öncü isimler arasında yer aldı.
Muhabir: Adel Abdelrheem Humaida Elfadol, Safiye Karabacak