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Suikast girişimi sanıklarında ByLock tespit edildi

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklardan eski yüzbaşı Gülmez ve üsteğmen Sarıbey'in ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Suikast girişimi sanıklarında ByLock tespit edildi

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklardan eski yüzbaşı Gülmez ve üsteğmen Sarıbey'in ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

29 Ağustos 2017 Salı 22:43
Suikast girişimi sanıklarında ByLock tespit edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada yargılanan SAT ekibinden Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez'in, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın 4'üncü duruşmasının 15'inci oturumu sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla sürüyor.

Oturuma verilen aranın ardından konuşan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tutuklu sanıklar arasında bulunan eski yüzbaşı Haldun Gülmez ve üsteğmen Ali Sarıbey'in, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduklarına dair yeni delillere ulaşıldığını belirtti.

Baştoğ, "ByLock yazışmalarıyla ilgili içerik yok ancak bağlantılar tespit edildi. Bununla ilgili sanıklara savunmaları için ek süre vereceğiz." dedi.

Suikast girişimine katılan ekipte yer alan Sarıbey ve Gülmez, daha önceki duruşmalarda ByLock kullanıcısı olduklarına yönelik iddiaları kabul etmemişti. İki sanık da yanlış helikoptere bindikleri için operasyon ekibine dahil olarak Marmaris'e gittiklerini öne sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Ali SarıbeyByLockFETÖHaldun GülmezMuğlaSuikast Girişimi Davası
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