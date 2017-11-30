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Sur Yapı, Antalya projesinin ön satışına başladı

- Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: - "Antalya Kepez bölgesinin kira amortisman süresi 14 yıl. Bu süre, kira amortismanı kapsamında sadece Antalya için değil tüm Türkiye'de yatırımın geri dönüşü anlamında en kısa sürelerden biri" - "Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin konutu 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz" - " Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL'yi buluyor"

Sur Yapı, Antalya projesinin ön satışına başladı

- Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: - "Antalya Kepez bölgesinin kira amortisman süresi 14 yıl. Bu süre, kira amortismanı kapsamında sadece Antalya için değil tüm Türkiye'de yatırımın geri dönüşü anlamında en kısa sürelerden biri" - "Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin konutu 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz" - " Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL'yi buluyor"

30 Kasım 2017 Perşembe 11:48
Sur Yapı, Antalya projesinin ön satışına başladı

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Antalya Projesi'nde, 2019 yılında teslim edilecek ilk bin konut için ön satış günleri başladı.

Sur Yapı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk bin konut için başta Antalya olmak üzere 69 farklı il ve 9 farklı ülkeden 20 binin üzerinde ön talep geldi. Yoğun talep üzerine satış süreci öne çekildi. Projede, öncelikle 2019 yılında teslim edilecek ilk bin konutun ön satışına başlandı.

Konutlar, tanıtıma özel indirimli fiyatlarla satılırken, 47 metrekare 1+1 daireler 107 bin 100 TL, 78,5 metrekare 2+1 daireler 199 bin 800 TL, 118,5 metrekare 3+1 daireler 295 bin 200 TL ve 186,5 metrekare 4+1 daireler ise 460 bin 800 TL'den başlayan peşin fiyatlarla satışa sunuldu.


- "Tamamı peşin ödemelere yüzde 10 indirim"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye'nin dört bir yanından 20 binin üzerinde ön talep alınca yoğun talebi daha fazla bekletmek istemediklerini belirterek, "Bu nedenle ön satış günleri düzenledik. Ön satış günlerinde tamamı peşin ödemelere yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Ayrıca iki farklı ödeme imkanı sunuyoruz. Birincisinde yüzde 20 peşin alıyoruz. Yüzde 80'lik kısmı ise banka kredisi şeklinde ödeniyor. Bu ödeme imkanı kapsamında yüzde 5 iskonto uyguluyoruz. İkinci seçenekte ise yüzde 35 peşin alıyoruz, Eylül 2018'de yüzde 10 ara ödeme alıyor, kalan kısmı ise vade farksız 36 eşit takside bölüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elmas, Antalya Kepez bölgesinin kira amortisman süresinin 14 yıl olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süre, kira amortismanı kapsamında sadece Antalya için değil, tüm Türkiye’de yatırımın geri dönüşü anlamında en kısa sürelerden biri. Antalya'nın gelişimi Kepez bölgesine doğru gerçekleşiyor. Bu nedenle kent içinde gerek oturumcu gerekse yatırımcı kitlenin çok iyi kazançlar elde edeceği, projenin içerisinde yer alan tüm fonksiyonlarla hayatın içerisinde kalacağı, biraz daha serin, doğaya daha yakın olmak isteyenler için ideal bir konumdayız. Ayrıca ikinci, üçüncü evini Antalya'dan almak isteyen gerek yurt içinden gerekse yurt dışından pek çok kişi Antalya projemizle ilgileniyor. Gösterilen bu ilgi bizleri de son derece memnun ediyor."


- "Projenin yatırım değeri 8 milyar TL"


Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağını kaydeden Elmas, "Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin konutu 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL'yi buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak proje, bu kadar büyük bir alanda gerçekleşen Türkiye'nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümü olacak. Bunun yanı sıra uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz." bilgisini verdi.

Verilen bilgiye göre, kurulacak olan yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor.

Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Bu parkın Antalya'nın en büyük şehir parkı olacağı öngörülüyor.



Anahtar Kelimeler:
Altan ElmasAntalya Projesiön SatışSur Yapı
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