Suriye sınırında 3 terörist teslim oldu

KİLİS (AA) - PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.
PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
KİLİS (AA) - PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.