'Suriye utancını paylaşmaktan kurtulamayacağız'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı son konuşmada özeleştiri yaptı.
O'Brien, Konsey'de düzenlenen Suriye'deki insani duruma ilişkin toplantıda mevcut görevi kapsamında son kez konuştu.
Suriye'deki iç savaşta 500 binden fazla kişinin öldüğünü hatırlatan O'Brien, sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmesi talebini son kez tekrarladı.
Sorumluların hesap vermekten kurtulmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan O'Brien, şöyle devam etti:
BMGK'nin 15 üyeli olmasına karşın tüm dünya ülke ve halklarının barış ve güvenlik için Konseye umut bağladığını hatırlatan O'Brien, "Yemen ve Suriye gibi insanlar eliyle ortaya çıkan insani krizlerin ortasında kalan kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar, yaşamı ve güvenliği bu at nalı şeklindeki masanın etrafında oturanlardan daha az hak etmiyor." dedi.
O'Brien konuşmasında Rakka'daki duruma da dikkati çekerek, bu kentte her gün ortalama 27 kişinin öldürüldüğünü belirtti.
İnsanların her gün hava saldırıları, DEAŞ'ın keskin nişancıları, mayınlar ve canlı kalkan olma tehlikeleri ile karşı karşıya olduğunu anımsatan O'Brien, sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesini istedi.
Muhabir: Mustafa Keleş