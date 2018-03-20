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Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

TSK ve AFAD iş birliğiyle Afrin'de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

TSK ve AFAD iş birliğiyle Afrin'de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

20 Mart 2018 Salı 23:44
Suriye'de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

KİLİS/AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) iş birliğiyle Afrin'de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, AFAD ekipleri, yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi 713 aileye, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katılımıyla yardım götürdü.

Kucaklarında yardım kolileriyle bölgeye gelen askerleri gören sivil halk, Korgeneral Temel'e sevgi gösterisinde bulundu.

AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla AFAD ekiplerinin terörden arındırılan bölgelerde hizmet yarışına girdiğini belirtti.

Şiraz, içerisinde beş kişilik aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Terörden kaçarak barakalara sığınan ve sokakta kalan ihtiyaç sahibi ailelere de sahip çıkıldığını ifade eden Şiraz, bölgeye ikisi hangar tipi 112 çadır gönderdiklerini, aynı zamanda bu aileler için erzak desteği de sağladıklarını söyledi.

Şiraz, yardım faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini, bu kapsamda yarın Afrin'in kuzey kesiminde 600 aileye gıda ve hijyen maddeleri içeren kolilerle un dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: İzzet Mazi

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