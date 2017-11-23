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Suriyeli Hinit hastalık yüzünden eriyor

Hatay'da yaşayan 6 yaşındaki Suriyeli Hinit, yaşıtları gibi koşup oynarken, tam olarak teşhis konulamayan sinirsel bir rahatsızlık nedeniyle 2 yıl önce yürüme, tutma, konuşma ve görme yetisini kaybetti.

Suriyeli Hinit hastalık yüzünden eriyor

Hatay'da yaşayan 6 yaşındaki Suriyeli Hinit, yaşıtları gibi koşup oynarken, tam olarak teşhis konulamayan sinirsel bir rahatsızlık nedeniyle 2 yıl önce yürüme, tutma, konuşma ve görme yetisini kaybetti.

23 Kasım 2017 Perşembe 10:55
Suriyeli Hinit hastalık yüzünden eriyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Suriyeli Hinit Birimu, yaşıtları gibi koşup oynarken, tam olarak teşhis konulamayan sinirsel bir rahatsızlık nedeniyle 2 yıl önce yürüme, tutma, konuşma ve görme yetisini kaybetti.

İlçedeki bir evde hayatını sürdüren 3 çocuklu Suriyeli Birimu ailesinin 6 yaşındaki ortanca kızları Hinit, 2 yıl önce sinirsel bir rahatsızlığa yakalandı.

Hareketlerinde dengesizlik ve kaslarında zayıflık nedeniyle İstanbul'daki bazı özel hastanelere götürülen Hint, çeşitli tahlillere rağmen hastalığına teşhis konulamaması nedeniyle tüm doktorlardan eli boş döndü.

Hayatını yatağa bağlı sürdürüyor

İki yıl öncesine kadar hiçbir rahatsızlığı bulunmayan ve koşup oynayan Hinit, yaşıtları okula başlarken, kendisi evinde yatağa ve bakıma bağlı olarak yaşantısını sürdürüyor.

Baba Bera Birimu, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce kızının yürüme ve ayakta durmasında problem olmaya başladığını belirtti.

"Başka hastanelere götürmeye durumum yetmedi"

Hastaneye gittiklerini ve burada çeşitli tahliller yapılmasına rağmen doktorların teşhis koyamadığını aktaran Birimu, "Kızımın 4 yaşına kadar hiçbir sorunu yokken günden güne yatalak oldu. Her gün durumu kötüye gidiyor. Evladımızın gözümüzün önünde erip gitmesine dayanamıyoruz. Şimdi ayakta dahi duramıyor. Görmüyor ve vücudu istemsiz hareketler yapıyor. İstanbul'da özel hastanelere gittik. Doktorlar, kızımda genetik, sinirsel bir hastalık olduğunu ancak tam teşhisi koyamadıklarını belirtti. Sadece çeşitli vitaminler önerdiler. Onları bir süre kullandık." ifadelerini kullandı.

Diğer iki kızında herhangi bir rahatsızlık olmadığını belirten Birimu, her gün kötüleşen Hinit'in hastalığına şifa bulmak için onu başka hastanelere de götürmek istediğini ancak durumunun el vermediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu

Anahtar Kelimeler:
Hinit BirimuSinirsel Bir HastalıkTürkiye
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