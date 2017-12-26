Suriyeli muhalifler Hama'da savaş uçağı düşürdü

İDLİB (AA) - Suriye'de muhalifler, Hama ilinin doğu kırsalında Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.
İdlib'deki AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Hama ilinin doğu kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu tarafından vuruldu.
Hüseyin, bölgede savaş uçaklarının günlerdir saldırı düzenlediğini ifade etti.
Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde hareketsiz olduğu fark edilen pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Muhabirler: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa