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Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

Terör örgütlerinin Suriye'deki büyük toprak parçalarını işgali sürüyor. AA harita alan ölçümlerine göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD'nin alan hakimiyeti yüzde 23'e çıktı, DEAŞ'ın işgal ettiği alan yüzde 14'e geriledi.

Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

Terör örgütlerinin Suriye'deki büyük toprak parçalarını işgali sürüyor. AA harita alan ölçümlerine göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD'nin alan hakimiyeti yüzde 23'e çıktı, DEAŞ'ın işgal ettiği alan yüzde 14'e geriledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:10
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde

İSTANBUL (AA) - Levent Tok - Suriye'de yedinci yılındaki iç savaşta, ülkenin yüzde 37'si terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin işgalinde. PKK/PYD, ABD desteğiyle işgal bölgesini son 5 ayda yüzde 2 genişletti.

AA'nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri ülkenin toplam yüzde 37'sini işgal ediyor.

27 bin kilometrekare civarında bir alanı işgal eden DEAŞ, halen ülkenin yüzde 14'üne hakim.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye sınırından uzaklaştırdığı DEAŞ, ülkenin doğusunda, Irak sınırında ve Humus çöl alanı ile Dera ve Hama doğusunda varlığını sürdürüyor. Harekatla 2 bin 60 kilometrekare alan DEAŞ ile PKK/PYD'den arındırmıştı.

PKK/PYD işgali büyüyor

PKK/PYD'nin kontrolündeki alan, 41 bin kilometrekare ile ülkenin yaklaşık 23'ünü buluyor.

Son 5 ayda, terör örgütü 2 bin 500 kilometrekareyi ABD'nin desteğiyle ele geçirdi.

Örgüt, Suriye-Türkiye sınırının da yüzde 65'ine hakim.

PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka ilinin kuzeyi, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor.

Rejimin alanı yüzde 46

Ölçümlere göre, son dönemde Halep, Rakka ve Deyrizor'da ilerleyen Esed rejimi 85 bin kilometre karelik bir alanı elinde bulundurarak Suriye'nin yüzde 46'sını kontrol ediyor.

Parçalı bir yapı gösteren muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ise tüm toprakların yüzde 17'sini kontrol ediyor.

Anahtar Kelimeler:
DEAŞKontrol AlanlarıPYDSuriye
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