Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon...
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde

Sürü peşinde geçen hayatlar

Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçer aileler, pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.

Sürü peşinde geçen hayatlar

Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçer aileler, pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.

26 Kasım 2017 Pazar 12:05
Sürü peşinde geçen hayatlar

ŞANLIURFA (AA) - Yaz mevsimini serin olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Van, Elazığ ve Muş'un yaylalarında geçiren besiciler, havaların soğumasıyla diğer illere göre daha ılık olan Şanlıurfa'ya geliyor.

Hayvancılığa uygun kentin farklı bölgelerinde kurdukları çadırlarda kış ve ilkbahar mevsimini geçiren göçerler, bu nedenle eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.

Yüzlerce hayvanın her türlü bakımını yapma kabiliyetine sahip besiciler, doğayla iç içe geçen ömürlerini adeta sürülerine adıyor.

Çadırlar kurulmaya başlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'ne gelen çok sayıda göçer aile, belirledikleri noktalara hem kendileri hem de hayvanları için çadırlarını kurmaya başladı.

Çevreden el arabalarıyla taş toplayıp hayvanları için ağıl yapan ve aldıkları yemleri taşıyan besiciler, çetin kış şartları öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Soğuk kış günlerini çadırda geçiren ve binbir zorlukla mücadele eden bölgedeki göçerin yüzü, çocuklarının okula kazandırılmasıyla bu yıl gülmeye başladı. Bölgede yaşayan onlarca çocuk, devlet tarafından sağlanan servis sayesinde okulla tanışmış oldu.

"En büyük sıkıntımız meramızın olmaması"

Karacadağ Göçerler Derneği Başkanı Hamza Ağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ithalatının önüne geçmek için göçerlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece Şanlıurfa'da kayıtlı 338 aile göçebe olarak yaşıyor. Tabii başka illerdeki sayıyla birlikte bini buluyorlar. Karacadağ bölgesinde göçerlerin beslediği 200 bin civarında küçükbaş hayvan var. Ancak bizim en büyük sıkıntımız meramızın olmaması. Gittiğimiz her yerde mera parası veriyoruz, yem de pahalı."

"Çadırda doğum, büyüdüm"

Göçer kadınlardan 66 yaşındaki Hamşe Turan ise çadırda doğup büyüdüğünü ve hayatının taşınmakla geçtiğini dile getirerek, bu nedenle büyük zorluklar yaşadığını aktardı.

Çocuklarının da bu şekilde bir yaşam sürdüğünü anlatan Turan, "Anlatmakla olacak şey değil, gerçekten çok zor bir şekilde yaşıyoruz. Alışmasak, sevmesek bu işi yapamayız. Dokuz çocuğum doğdu, hiçbirini okula gönderemedim ama inşallah torunlarım okur." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım Nevmekan'ı ziyaret etti
Başbakan Yıldırım Nevmekan'ı ziyaret etti
'IV. Murat' operası 8 yıl sonra Ankara izleyicisiyle buluşacak
'IV. Murat' operası 8 yıl sonra Ankara izleyicisiyle buluşacak
Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı
Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
ABD'den Pakistan açıklaması
ABD'den Pakistan açıklaması
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim