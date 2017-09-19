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Süs havuzunda boğulmuştu: Öldü sanılan çocuk hayata döndürüldü

Akşam saatlerinde oyun oynarken süs havuzuna düşen ve öldü sanılan 2 yaşındaki Hamza yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.

Süs havuzunda boğulmuştu: Öldü sanılan çocuk hayata döndürüldü

Akşam saatlerinde oyun oynarken süs havuzuna düşen ve öldü sanılan 2 yaşındaki Hamza yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.

19 Eylül 2017 Salı 02:51
Süs havuzunda boğulmuştu: Öldü sanılan çocuk hayata döndürüldü

Süs havuzunda boğulmuştu: Öldü sanılan çocuk hayata döndürüldü


Konya’da dün akşam saatlerinde oyun oynarken süs havuzuna düşen ve öldü sanılan 2 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü. Kaldırıldığı özel hastaneden tıp fakültesi hastanesine sevk edilen ve durumu ağır olan çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.


Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Elmacıoğlu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer site bahçesinde oyun oynadığı sırada havuza düştü.

Çocuğunu bulamayan anne ise site içerisinde onu aramaya başladı. Çocuğunun havuzda olduğunu gören anne çığlık atarak yardım istedi. Parkta oyun oynayan Umut Çağrı E. de havuza girerek küçük Hamza’yı çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati belirtileri görülmeyen küçük Hamza, ambulansta ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.

Küçük Hamza daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan küçük çocuk, acil servis yoğun bakımda tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu ve müdahalelerin devam ettiği öğrenildi.

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