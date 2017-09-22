İSTANBUL(AA) - Arakanlı insan hakları aktivistleri, Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin açıklamalarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arakanlı insan hakları aktivisti İmran Arakan, "Uluslararası gözlemcilerin bölgeye girebileceği yönünde açıklama yapan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, deve kuşu politikası izliyor. Bu Myanmar'ın uzun yıllardır bilinen aldatma siyasetidir." dedi.

Suu Çii'nin geçen yıl bölgede yaşanan olayların gerçekliğini ortaya koymak için bir komisyon kurmaya çağırdığını, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da bu komisyona başkanlık yapmaya davet edildiğini ifade eden Arakan, şunları kaydetti:

"Komisyon soruşturmalara başladı. Binden fazla göstericiyi soruşturdular. Myanmar hükümetini şok eden bir rapor yayımladılar. Rapor, ordu ve Budist milislerin Rohingyalardan yüzlerce kişinin öldürülmesine, onlarca köyün yakılmasına ve toplu tecavüz olaylarına karıştığını gösterdi."

"Su Çii'nin Myanmar ordusuna ihtiyacı var"

Arakan, "Suu Çii'nin uluslararası gözlemcilerin bölgeye girişine izin vermesi fitili ateşlenen küresel kargaşayı yatıştırmak adına izlediği bir aldatma politikasıdır. Su Çii, olaylar karşısındaki tutumunu olumlu bir dille açıklayamaz çünkü ülkeye aslen hükmeden Myanmar ordusuna ihtiyacı var. Durum bundan ibaret. Dolayısıyla Suu Çii orduya muhalefet ederse kaybedecek. Bu da imkansız." diye konuştu.

Aktivist Arakan, Suu Çii'nin "Arakan'da 5 Eylül'den bu yana operasyon düzenlenmediği" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, "Bu haberler tamamen temelsiz. Daha düne kadar Arakan'ın sınır bölgesindeydim, 7 köyün yandığını, yüzlerce ailenin ateşi fitillenen savaştan kaçtığını gördüm. Bu iddialar medyayı kandırma politikası kapsamında ortaya atılıyor." ifadelerini kullandı.

"Su Çii Myanmar ordusunun kuklası"

Arakan Rohingya Birliği (ARU) Basın Koordinatörü Naim Abdulhakim, "Myanmar ordusunun, Suu Çii'yi Rohingya Müslümanlarına karşı etnik temizlik cezasından kurtulmak için çıkarları doğrultusunda istediği gibi kullandığı bir kukla" olarak nitelendirdi.

Su Çii'nin ordu tarafından bina edilen anayasaya göre herhangi bir karar alamayacağına işaret eden Abdulhakim, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumun, uluslararası baskılardan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarından kaçmak için söylenen tatlı sözlere kanmaması gerekiyor. Myanmar şimdiye kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) 36. toplantısında kararlaştırılan gerçekleri araştırma komisyonunun girişine izin vermedi. Aynı şekilde insani yardımların ulaştırılmasına da onay vermedi."

"Şiddet olayları devam ediyor"

Bölgedeki şiddet olaylarının sürdüğünü ifade eden Abdulhakim, "Arakan'da 2012'den bu yana bulunan uluslararası özgür basın, insan hakları ihlallerinin hala artmakta olduğunu belirtiyor. Yüz binlerce sığınmacı kamplarında sıkıntı yaşıyor. Arakan'a dönmelerine izin verilmiyor. Şiddet, öldürme, yakma, yıkma, evsiz bırakma ve zorla göç ettirme olayları durmuş değil." şeklinde konuştu.

Su Çii'nin "Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların da gerekli kimlik doğrulama çalışmalarının ardından ülkelerine dönebilecekleri" sözlerine ilişkin Abdulhakim, "Bu, söz konusu mültecileri kabul etmemek için yapılan bir blöf. Mantıksız ve kabul edilemez bir çağrı çünkü hümümet onların tüm resmi evraklarını aldı. Altmışlardan bu yana herhangi bir belge vermiyor. Hatta çocuklarının doğum belgesini bile alamıyorlar. Ayrıca bu insanlar ölümden kaçtılar, evleri yakıldı. Evsiz barksız şekilde Bangladeş'e ulaştılar. Ellerinde kalan bazı belgeler de yandı. Şimdi nereden kanıt getirsinler?" diye konuştu.

Abdulhakim, Su Çii'yi "baskıları azaltmak, uluslararası yaptırımlardan ve BMGK'nın kararlarından kaçmak hayaliyle uluslararası toplumu oyalamakla" suçladı.

MUhabir: Suheyb Kalalive/Yusuf Mahmud

