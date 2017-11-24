Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Hamaney'e 'Hitler' benzetmesi

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran lideri Ali Hamaney hakkında "Ortadoğu'nun yeni Hitleri" nitelendirmesinde bulundu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan Selman, Hamaney hakkında, "İran lideri, Ortadoğu'nun yeni Hitler'i." ifadesini kullandı.

Selman, Avrupa tecrübesinden yola çıkarak, taviz verme politikasının işe yaramadığı sonucuna vardıklarını belirterek, "Avrupa'da yaşananları, İran ve Ortadoğu'da da tekrarlayacak yeni bir Hitler istemiyoruz." dedi.

Ülkesindeki yolsuzluk nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selman, Suudi Arabistan'ın 1980'lardan beri yolsuzluk mağduru olduğunu kaydetti.

Selman, "Uzmanların hesaplamalarına göre, her yıl ülkemizdeki harcamaların yüzde 10'u, her düzeyden yetkililerce hortumlanıyor. Daha önce bu yolsuzluklara karşı birçok kez savaş açıldı. Ancak, tüm yaklaşımlar hep alt düzeydekilere yönelik yapıldığı için bir sonuç alınamadı." şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından 200 üst düzey ismin ön plana çıktığını ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "nakit para veya işletme hissesi" şeklinde geri ödeme opsiyonu olarak yolsuzlukla suçlanan Suudi prenslere sunulan tekliften elde edilecek gelirin yaklaşık 100 milyar doları bulacağını kaydetti.

Selman, “Ilımlı İslam’a dönüyoruz” yönündeki ifadelerine de açıklık getirerek, "Biz İslam'ı yeniden yorumlamıyoruz, 1979 öncesi Arabistan'da yaşanan ve Peygamber'in sünnetine de uygun olan aslına geri döndürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Murat Karadağ



