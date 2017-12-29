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Suudi Arabistan'da Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 16:58
Suudi Arabistan'da Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Feysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

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Prenses Nevf bint Abdullah, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında Prens Meşal ve Prens Feysal'ın fotoğraflarını paylaşarak serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, "Sebak" isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti.

Yolsuzlukla suçlananların çoğunun anlaşmayı kabul ettiğini ve haklarındaki işlemlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Muceb, gözaltına alınanlarla bağlantılı 376 kişiye ait banka hesabının dondurulduğu bilgisini vermişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Ahmed al-Masri, Ali Semerci

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