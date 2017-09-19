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Suudi Arabistan'dan 'Arakan' çağrısı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'dan 'Arakan' çağrısı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

19 Eylül 2017 Salı 19:24
Suudi Arabistan'dan 'Arakan' çağrısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, uluslararası topluma Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı "terör katliamları, acımasız saldırılarla köylerde ve evlerde uygulanan sistematik yıkımı" kınadı.

Hükümetin Arakan'daki durumu "en acımasız ve kanlı terör biçimlerinden biri" olarak nitelendirdiği ve uluslararası topluma şiddet olaylarını durdurmak için acilen harekete geçilmesi, Myanmar'daki Müslüman azınlığa etnik ayrım yapılmaksızın haklarının verilmesi için çalışılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın uluslararası platformlarda Rohingya meselesine destek verdiği, sağlık ve eğitim programlarıyla 50 milyon dolar bağış yaptığı aktarıldı.

Muhabir: Safiye Karabacak

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaSuudi Arabistan
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