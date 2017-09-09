Suudi Arabistan'dan Katar Emiri'ne cevap

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, Katar'ın "açık bir şekilde tutumunu ortaya koyuncaya kadar" diyalog seçeneğini devre dışı bıraktığı bildirildi.

Katar Emiri Temim'den Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne diyalog talebi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Dışişleri Bakanlığında görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "Riyad, aleni bir şekilde tutumunu ifade eden net bir açıklama yapıncaya kadar Doha yönetimi ile diyalog ve iletişimi devre dışı bıraktı."

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine işaret eden yetkili, görüşmeyle ilgili Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan haberde Doha yönetiminin "gerçekleri saptırdığını" öne sürdü.

Söz konusu görüşmenin, 13 maddelik talep listesiyle ilgili dört ülkeyle diyalog talep eden Katar'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkili, "Görünen o ki Katar yönetimi diyalog konusunda ciddi değil ve daha önce izlediği reddedilen politikayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Muhabirler: Ahmed Youssef Elsayed Abdelrehim, Zeynep Tüfekçi