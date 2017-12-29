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Suudi Arabistan'dan Mekke için imar ve geliştirme projesi

Suudi Arabistan, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek imar ve geliştirme projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan'dan Mekke için imar ve geliştirme projesi

Suudi Arabistan, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek imar ve geliştirme projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 08:18
Suudi Arabistan'dan Mekke için imar ve geliştirme projesi

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek kapasiteye sahip projeler gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kentinde "Mekke'yi İmar Fuar ve Konferansı" düzenlendi.

Fuara kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlar ile bakanlık ve emniyetten temsilciler katıldı.

Programda, Mekke'nin 30 milyon umre ziyaretçisi ve hacıyı konuk edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde imar ve düzenlenmesini içeren projelerin maketleri ve ayrıntıları sunuldu.

Katılımcılar, Mekke'de özellikle harem çevresinde umre ziyaretçileri ve hacı kapasitesini artırmaya yönelik Kabe'nin çevresinin genişletilmesi, elektrik, su ve sağlık alanlarında yenilemeler yapılması, otel sayılarının artırılması, raylı sistemlerin çoğaltılması ve Cidde'deki havalimanının büyütülmesi gibi projeler yapılacağını aktardı.

Projelerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan son yıllarda yaklaşık 5 milyon umreci ile 2 milyon civarında hacı karşılayabiliyor.

Muhabirler: Medhat Abdelmaged Elsayed Moussa Quisay, Zeynep Hilal Karyağdı

Anahtar Kelimeler:
DünyaMekkeSuudi Arabistan
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