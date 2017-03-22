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22 Mart 2017 Çarşamba 10:27

Tacizcisinin dilini kopardı

  İstanbul Esenyurt’ta geçen sene evine giderken Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçidi kullanan Ebru O. (28), arkadan gelen Mert O. (19) isimli genç tarafından yüzü kapatılarak taciz edildi. Ebru E. kendisini zorla öpmeye kalkan Mert O. isimli gencin dilini ısırarak kopardı. 

Tacizcisinin dilini kopardı
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Tacizcisinin dilini kopardı
   İstanbul Esenyurt’ta geçen sene evine giderken Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçidi kullanan Ebru O. (28), arkadan gelen Mert O. (19) isimli genç tarafından yüzü kapatılarak taciz edildi. Ebru E. kendisini zorla öpmeye kalkan Mert O. isimli gencin dilini ısırarak kopardı. 
     Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre olaydan sonra gittiği hastanede yakalanan  Mert O, savcıya verdiği ifadede Ebru O.’yu kız arkadaşı zannederek sürpriz yapmak istediğini ve arkasından yaklaşıp elleriyle gözlerini kapattığını sonra da sevgilisi zannettiği kişiyi öptüğünü, dilini ağzına soktuğunda ise karşısındaki kişi tarafından dilinin ısırılarak koparıldığını söyledi.
   Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mert O.’nun cinsel davranışlarla Ebru O.’nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirterek ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
   Taciz mağduru genç kız ise yaşadıklarını şöyle anlattı:“Bir yıl önce diş doktorundan eve dönüyordum. Esenyurt’ta Cumhuriyet Meydanı’ndaki durakta indim. Saat 22.15’ti, ortalıkta kimse yoktu. Tam merdivenlere yöneldim, arkamdan biri gözlerimi kapattı. Öpmeye çalıştı. Çenem uyuşuk olduğu için nasıl ısırdığımı bilmiyorum. Refleksti sanırım. Kendimi koruma içgüdüsüyle yapılmış bir hareketti. Dili ağzımda kaldı tükürdüm. Galiba dilinin koptuğunu o an fark etmedi, çünkü tacize devam etti. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Ben yere çömeldim. Sonra acısını fark etti herhalde, birkaç saniye öylece durduktan sonra kaçıp gitti.Aylarca yemek yiyemedim. Sürekli midem bulandı. Hep o an aklıma geliyordu. Ne kadar kuvvetli ısırdığımı bilemem. Zaten ağzımın içi hissizdi o an. Olaydan sonra biber gazıyla gezmeye başladım. Otobüsteyken çantamda, inince elimde duruyor. Onun için belki çok basit bir şeydi ama benim psikolojim darmadağın oldu. Geceleri uyuyamadım. Korkarak gidiyordum eve. Bana bunu yaşatmaya hakkı yoktu. Daha yeni yeni kendime gelebildim. Eminim bundan sonra artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkmaz.”
Hürriyet
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TacizciDilini Kopardı
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