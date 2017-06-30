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30 Haziran 2017 Cuma 15:21

Taksim'de lüks cip durduk yerde alev aldı

Taksim Meydanı'nda lüks bir cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü

Taksim'de lüks cip durduk yerde alev aldı
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Taksim'de lüks cip durduk yerde alev aldı


İstanbul  Taksim'de park halindeki lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın yandığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'den Taksim istikametine giden lüks cipin sürücüsü Halit Bağmancı, cadde üzerinde aracını park ederek bankaya girdi. Bir süre sonra bankadan çıkan Bağmancı, aracından yanık kokusu geldiğini fark etti.

Dumanlar çıkmaya başlayan aracın motoru yanmaya başladı. Alev alev yanan motor bir süre sonra aracın ön kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekip, aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan aracın yandığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar da alev alev yanan aracı görüntüledi. Aracı yanan Halit Bağmancı, "Aracı park ettim bankada para çekecektim. Yanımda tanıdık bir arkadaşım da vardı. Sonra koku hissetim, araçta koku var dedim. O da, 'Benim aracım değil, senin aracın' dedi. Baktım dumanlar gittikçe artmaya başladı, birden alev topuna döndü. Aracı ben kullanıyordum ama araç kiralıktır. Patlama falan olmadı sadece olduğu yerde yandı. Taksicilerden yangın söndürme tüpü aldım, vatandaşlar da yardım etti. Artık yapacak bir şey yok" dedi.
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