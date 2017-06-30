Taksim'de lüks cip durduk yerde alev aldı

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İstanbul Taksim'de park halindeki lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın yandığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'den Taksim istikametine giden lüks cipin sürücüsücadde üzerinde aracını park ederek bankaya girdi. Bir süre sonra bankadan çıkan Bağmancı, aracından yanık kokusu geldiğini fark etti.Dumanlar çıkmaya başlayan aracın motoru yanmaya başladı. Alev alev yanan motor bir süre sonra aracın ön kısmını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekip, aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.Öte yandan aracın yandığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar da alev alev yanan aracı görüntüledi. Aracı yanan Halit Bağmancı, "Aracı park ettim bankada para çekecektim. Yanımda tanıdık bir arkadaşım da vardı. Sonra koku hissetim, araçta koku var dedim. O da, 'Benim aracım değil, senin aracın' dedi. Baktım dumanlar gittikçe artmaya başladı, birden alev topuna döndü. Aracı ben kullanıyordum ama araç kiralıktır. Patlama falan olmadı sadece olduğu yerde yandı. Taksicilerden yangın söndürme tüpü aldım, vatandaşlar da yardım etti. Artık yapacak bir şey yok" dedi.