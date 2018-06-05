Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97823
ALTIN
192.504
DOLAR
4.6172
STERLİN
6.1690
EURO
5.3913
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9...
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın

Taksim'e 'otel konforu'nda hastane

Taksim ve çevresinin uzun yıllar sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve yerinde dönüştürülerek modern bir yapıya kavuşturulan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, inşaat çalışmalarının bitmesiyle kapılarını yeniden vatandaşlara açtı.

Taksim'e 'otel konforu'nda hastane

Taksim ve çevresinin uzun yıllar sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve yerinde dönüştürülerek modern bir yapıya kavuşturulan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, inşaat çalışmalarının bitmesiyle kapılarını yeniden vatandaşlara açtı.

05 Haziran 2018 Salı 16:33
Taksim'e 'otel konforu'nda hastane

İSTANBUL - Hatice Şenses

Kamuoyunda "Taksim İlk Yardım" olarak da bilinen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eski binasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından yıkılarak yerinde dönüştürüldü.

İnşası tamamlanan yeni hastanede, şu anda 16 branşta 20 hekim tarafından poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Hastanenin birkaç hafta içerisinde tam kapasiteyle çalışması planlanırken, acil sağlık hizmetlerinin de kısa süre içerisinde sunulması hedefleniyor.

Modern mimarisiyle de dikkati çeken hastane, vatandaşlara otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

"Aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldı"

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin Türkiye'nin en köklü sağlık kurumlarından olduğunu söyledi.

Öztürk, hastanenin yerinde dönüşümle yeniden inşa edildiğini aktararak, "2013'te Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştık, orada hizmete başlanmıştı. Bu kadar köklü bir hastane olup da yerinde dönüştürülen belki de ilk hastaneyiz. Tekrar hizmete başladık. Birkaç hafta içerisinde acil ve diğer birimlerimizi de açıp tam kapasite çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Önceki hastanenin 250 yataklı olup, 18 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu, şimdi ise aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Yani neredeyse 3 kat kadar alan arttı ama yatak sayısı değişmedi. Hastanemiz, daha çok konfor ağırlıklı ve hastane personeline, günümüzün yapı standartlarına uygun şekilde planlandı. Bu açıdan son teknolojinin getirdiği akıllı bina konseptine uygun bir yapı. Bu bölge halkına güzel bir hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bölge nüfusu çok değişken. Yabancı nüfusunun çok fazla olduğu bir bölge. Buraya konsepti, dizaynı iyi olan bir hastane gerekliydi. Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra böyle bir hastaneye karar verilmiş. Acili günümüzün uluslararası standartlarına uygun şekilde dizayn edildi. Acilin ağırlıklı olduğu ama diğer branşların da eğitim ve araştırma fonksiyonlarına uygun hale dönüştürüldüğü bir hastane konseptindeyiz."

"Yaklaşık 10 günde 3 bin hasta başvurdu"

Doç. Dr. Öztürk, şu anda poliklinik hizmetlerine başlandığını, 16 branşta 20 hekimin hizmet sunumu gerçekleştirdiğini anlatarak, "Yaklaşık 10 günlük süreçte yaklaşık 3 bin hastayı tetkik ettik. Zaman içerisinde bunlar artacaktır. Tüm polikliniklerimizi zamanla aktive edeceğiz. Tam kapasiteye birkaç hafta içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Bize gelen tepkilerde de vatandaşlarımız çok memnun. 'Burası AVM mi, otel mi oldu?' diyerek içeri girenler var. Geçenlerde 'AVM kıvamında bir hastane olmuş' diyen oldu. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gerçekten bu bölgenin halkı da başka hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Gerçekten büyük bir boşluğu dolduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, nisan ayında çıkan yangın sonucu hasar oluşan Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tadilat çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özhaseki 'imar barışı'nın detaylarını açıkladı
Bakan Özhaseki 'imar barışı'nın detaylarını açıkladı
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde
Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim