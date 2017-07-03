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03 Temmuz 2017 Pazartesi 00:04

Talihsiz anne; Akıntıya kapılan çocuklarının peşinden koştu....

Elazığ'da iki çocuğunun akıntıya kapıldığını gören anne hemen suya koştu ancak çocuklardan sadece birini kurtarabildi

Talihsiz anne; Akıntıya kapılan çocuklarının peşinden koştu....
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Talihsiz anne; Akıntıya kapılan çocuklarının peşinden koştu....

Çocukları akıntıya kapılan talihsiz anne, bir an bile düşünkeden suya atladı. İki çocuğundan birini kurtaran talihsiz kadın, 8 yaşındaki Nergis Küçüksu'yu çekip çıkaramayınca adeta yıkıldı. Akıntının önüne alarak sürüklediği kızının peşinden uzun süre koşan talihsiz kadın kızının ölüm haberiyle kendini kaybetti.

İKİ ÇOCUK BİRDEN AKINTIYA KAPILDI

Korkunç olay Elazığ Kovancılar ilçesi Haşrik Mezrası yakınlarında meydana geldi. Haber Türk Gazetesi'nde yer alan habere göre  Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Haşrik Mezrası'ndan geçen Murat Nehri kıyısında ailesi ile birlikte piknik yapan ailenin çocukları girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Suya atlayan anne çocuklarından birini kurtarırken, 8 yaşındaki Nergiz Küçüksu'ya yetişemedi. Çocuk suda kayboldu.

KÜÇÜK KIZI NERGİS'E YETİŞEMEDİ


Elazığ Doğukent Mahallesi'nde oturan Doğan Küçüksu, sabah saatlerinde Kovancılar İlçesi Çakırkaş Beldesi'nde bulunan sebze serasına bakım yaptıktan sonra ailesiyle beraber Haşrik mezrasından geçen Murat Nehri kenarında piknik yapmaya gitti. Saat 13.30 sıralarında piknik yaptığı yerden Küçüksu'nun çocukları serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bu sırada iki çocuğunun akıntıya kapıldığını gören anne hemen suya koştu. Büyük kızını kurtaran anne, 8 yaşındaki kızı Nergis Küçüksu'yu ise kurtaramadı. Küçük Nergis, akıntıya kapılıp suda kayboldu.

AFAD EKİPLERİ KÜÇÜK NERGİS'İ BULAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri, nehirde kaybolan küçük Nergiz'i bulmak için arama çalışması başlattı. Olay yerinin 18 kilometre aşağısında suda ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmalarına Palu ilçesinde devam edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı belirtildi.
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