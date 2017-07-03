Talihsiz anne; Akıntıya kapılan çocuklarının peşinden koştu....

İKİ ÇOCUK BİRDEN AKINTIYA KAPILDI

KÜÇÜK KIZI NERGİS'E YETİŞEMEDİ

AFAD EKİPLERİ KÜÇÜK NERGİS'İ BULAMADI

Çocukları akıntıya kapılan talihsiz anne, bir an bile düşünkeden suya atladı. İki çocuğundan birini kurtaran talihsiz kadın, 8 yaşındaki Nergis Küçüksu'yu çekip çıkaramayınca adeta yıkıldı. Akıntının önüne alarak sürüklediği kızının peşinden uzun süre koşan talihsiz kadın kızının ölüm haberiyle kendini kaybetti.Korkunç olayilçesi Haşrik Mezrası yakınlarında meydana geldi. Haber Türk Gazetesi'nde yer alan habere göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Haşrik Mezrası'ndan geçen Murat Nehri kıyısında ailesi ile birlikte piknik yapan ailenin çocukları girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Suya atlayan anne çocuklarından birini kurtarırken, 8 yaşındaki Nergiz Küçüksu'ya yetişemedi. Çocuk suda kayboldu.Elazığ Doğukent Mahallesi'nde oturan Doğan Küçüksu, sabah saatlerinde Kovancılar İlçesi'nde bulunan sebze serasına bakım yaptıktan sonra ailesiyle beraber Haşrik mezrasından geçenkenarında piknik yapmaya gitti. Saat 13.30 sıralarında piknik yaptığı yerden Küçüksu'nun çocukları serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bu sırada iki çocuğunun akıntıya kapıldığını gören anne hemen suya koştu. Büyük kızını kurtaran anne, 8 yaşındaki kızı'yu ise kurtaramadı. Küçük Nergis, akıntıya kapılıp suda kayboldu.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri, nehirde kaybolan küçük Nergiz'i bulmak için arama çalışması başlattı. Olay yerinin 18 kilometre aşağısında suda ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmalarına Palu ilçesinde devam edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı belirtildi.