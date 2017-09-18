Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107534
ALTIN
145.935
DOLAR
3.4575
STERLİN
4.6780
EURO
4.1300
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...

Tanıştıkları otobüs düğün araçları oldu

Kocaeli'de İzmit-Kartal otobüsünde tanışan Müslüm ve İlknur Yıldız çifti, belediye tarafından tanıştıkları taşıtın kendilerine düğün aracı olarak tahsis edilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Tanıştıkları otobüs düğün araçları oldu

Kocaeli'de İzmit-Kartal otobüsünde tanışan Müslüm ve İlknur Yıldız çifti, belediye tarafından tanıştıkları taşıtın kendilerine düğün aracı olarak tahsis edilmesinin mutluluğunu yaşadı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:25
Tanıştıkları otobüs düğün araçları oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsünde tanışan Müslüm ve İlknur Yıldız çiftine, düğün aracı olarak tanıştıkları otobüs tahsis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Park'a ait 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsünde tanışan çift, hafta sonu Derince Yenikent Mahallesi'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin düğün aracı ise 4 Şubat 2015'te tanıştıkları 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi'nde yer alan bir çiçekçide görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin arabası olarak süslendi. Otobüsteki, "Bir yolculuk yapacaktık konu nereye geldi" yazısı da dikkati çekti.

Gelin arabası gibi süslenen otobüs, konvoy eşliğinde gelin evine gitti. Daha sonra buradan gelini alan damat ve yakınları, gelin arabası olarak kullandıkları otobüsle konvoy halinde düğün salonuna gitti.

"Otobüsü bize düğün aracı olarak tahsis ettiler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Damat Yıldız, çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlknur otobüse binince bavulunu önüme koydu. O an gözlerini gördüm onun, yüzüne baktım ve ondan etkilendim. Türk filmlerindeki gibi aklımdan geçirmeye başladım. Acaba ne söylesem de tekrar gözlerini görsem. Tekrar gözlerine bakmak ve onunla konuşmak için bahane arıyordum. Daha sonra yanıma oturdu. Muhabbet etmek için bahaneler aradım. Sonra muhabbete başladık. Yol boyunca yaptığımız muhabbetten sonra onunla çok fazla ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Onunla tekrar karşılaşmak istiyordum. Daha sonraları görüşmek için irtibatlarımızı aldık. O günden bu yana da her zaman beraberiz. Sonuç, işte bugün düğünümüz oluyor."

Düğün tarihinin belirlenmesinin ardından aklına tanıştıkları otobüsü düğün aracı olarak kullanma fikri geldiğini aktaran Yıldız, "Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Durumu yetkililere anlattım. Sağ olsunlar onlar da sıcak baktılar. Düğün günü 200 nolu hattaki otobüsü bize düğün aracı olarak tahsis ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ve ilgili personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelin İlknur Yıldız da 4 Şubat 2015'te tanıştıklarına işaret ederek, "O gün kardeşimin yanına gitmiştim İstanbul'a. Kocaeli'ye dönüş için 17.30'da otobüse binmiştik. Sonra ben onun yanına oturdum. Bana bakışlarını fark ettim. Bir şekilde aramızda bir muhabbet oldu. O gün kardeşimin yanından sıkılıp erken ayrılmaya karar vermeseydim Müslüm ile tanışamayacaktım." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Şengül Oymak


Anahtar Kelimeler:
DüğünGelin ArabasıKocaeliOtobüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlara yüzde 40 indirim
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlara yüzde 40 indirim
Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi
Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi
'Küçük Aylan'lar ölmesin' diye Midilli'den Türkiye'ye yüzdü
'Küçük Aylan'lar ölmesin' diye Midilli'den Türkiye'ye yüzdü
'İnanılır ve uzun vadeli bir Türkiye politikası öneriyorum'
'İnanılır ve uzun vadeli bir Türkiye politikası öneriyorum'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük
İlk ders zilini okul bahçesinde sabahlayarak karşıladılar
İlk ders zilini okul bahçesinde sabahlayarak karşıladılar
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo: Kore yarımadasında savaş istemiyoruz
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo: Kore yarımadasında savaş istemiyoruz
MEB Müsteşarı Tekin'den 'TEOG' açıklaması
MEB Müsteşarı Tekin'den 'TEOG' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim