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Tanpınar arşivi dijital ortama aktarıldı

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Beş Şehir" gibi unutulmaz eserlere imza atan Türk edebiyatının yapı taşlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivi dijitalleştirildi.

Tanpınar arşivi dijital ortama aktarıldı

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Beş Şehir" gibi unutulmaz eserlere imza atan Türk edebiyatının yapı taşlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivi dijitalleştirildi.

19 Eylül 2017 Salı 14:06
Tanpınar arşivi dijital ortama aktarıldı

İSTANBUL(AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan İnci, Türk edebiyat tarihi açısından büyük öneme sahip olan ve ailesi tarafından vefatından sonra İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türkiyat Enstitüsü'ne bağışlanan Ahmet Hamdi Tanpınar arşivini dijital ortama aktararak korumak için kolları sıvadı.

İnci, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuba Karatepe ve ekibiyle Türkiyat Enstitüsü'nün desteği ve izniyle geçen yılın sonunda çalışmalara başladı. Bu kapsamda 6 bine yakın sayfa taranarak bilgisayara yüklenerek, eserlerin yıpranmasının, kaybolmasının önüne geçildi.

Dijital arşivdeki belgelerin tasnifi bittikten sonra ortaya çıkan belgelerin kitaplaşmaya uygun olanları bir kitapta toplanarak okuyucuya sunulacak. Diğer belgelerin ise "www.tanpinarmerkezi.com" adlı internet sitesinde yayımlanması planlanıyor.

Bunun için MSGSÜ bünyesinde yazar adına Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi de açıldı. Ayrıca, sadece yazarın arşivini değil, Tanpınar ile ilgili bütün bilgilerin yer alacağı bir internet sitesi de devreye sokuldu. Burada yazarla ilgili bilgiler, belgeler, makaleler, fotoğraflar yayımlanmaya başladı.

Atılan adımların altında imzası bulunan Prof. Dr. Handan İnci, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Arşivi tasnif ederken en büyük hayalinin elde ettikleri bilgi ve belgeleri düzenleyip bunları okura daha pratik şekilde sunma ve korunmaya alınması olduğunu dile getiren İnci, "Geçen yılın sonunda Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuba Karatepe ve ekibiyle fikrimizi gerçekleştirmek için harekete geçtik. Türkiyat Enstitüsü'nün desteği ve izniyle buradaki arşiv belgelerinin hepsini dijitalleştirdik. Tamamını taradık ve elektronik ortamda kullanacak hale getirdik." dedi.

Prof. Dr. İnci, birinci aşamanın, koruma amaçlı arşivin dijital ortama aktarılması olduğunu belirterek, ikinci aşama olan tasnif işleminin daha önemli ve zor olduğu için uzun bir süreç alacağını kaydetti.

Dijitalleştirme işleminin bittiğini ancak tasnifin sürdüğünü dile getiren İnci, "Tasnif uzun sürecek çünkü belgeler son derece karışık. Tanpınar'ın eski yazıyla çok zor okunabilen notları elden geçiriliyor. Bunları Latin alfabesine aktaran bir ekibimiz var. Yavaş yavaş sonuçlar alıyoruz. Parçalar çıktıkça da Tanpınar için açtığımız sitede yayımlıyorduk. Ancak devreye telif hakları girdi. Önce bunların kitap haline getirilmesi sonrasında sitede yayımlanması kararı alındı." diye konuştu.

Ellerinde Tanpınar'ın roman taslakları, hikayeleri, şiirleri, mektupları ve fotoğrafları kısacası çok sayıda belge, bilgi olduğunu vurgulayan İnci, "En güzeli de romanlarının el yazısı hallerini, üzerindeki düzeltileriyle görmek oldu. Arşivde Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün piyes haline getirdiğini de gördük. Bu daha önce bilmediğimiz bir şeydi." dedi.

Tanpınar ile ilgili araştırma merkezi kurulduğuna da dikkati çeken İnci, sanal ortamın dışında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak "Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Uygulama Merkezi"ni de kurduklarını belirtti.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi TanpınarArşivKültür
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