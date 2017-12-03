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Tarih tutkusu 'engel' tanımadı

Muğla'da doğuştan serebral palsi hastası 39 yaşındaki Eylem Türk, tarihe tutkusuyla ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirip tek başına hazırlanarak kazandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Tarih tutkusu 'engel' tanımadı

Muğla'da doğuştan serebral palsi hastası 39 yaşındaki Eylem Türk, tarihe tutkusuyla ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirip tek başına hazırlanarak kazandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

03 Aralık 2017 Pazar 14:24
Tarih tutkusu 'engel' tanımadı

MUĞLA (AA) - Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası 39 yaşındaki Eylem Türk'ün en büyük hayali, tarihe ilgisinden dolayı eğitimini aldığı arkeoloji alanında başarılı olmak ve Mısır Piramitlerini görmek.

Çocukluğundan bu yana tarihe büyük ilgi duyan Türk, dışarıdan tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından dershaneye gitmeden hazırlandığı üniversite sınavında istediği puanı alarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü kazandı.

Mezun olduktan sonra mesleğiyle ilgili alana atanamayan Türk, girdiği sınavla memur oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arşiv bölümünde çalışan Türk'ün hayallerini iyi bir arkeolog olmak ve Mısır Piramitlerini görmek süslüyor.

Eylem Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra uyum sorunu yaşayınca okula ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Tarihe tutkusunun eğitim azmini kamçıladığını belirten Türk, yeniden başladığı eğitim hayatında oldukça başarılı olduğunu dile getirdi.

"Hayata başarılı şekilde adım atmak gururlandırıyor"

Türk,"1999'da girdiğim üniversite sınavının ardından istediğim bölüme yerleşince adeta dünyalar benim oldu. Bu bölümden 2004'te mezun oldum. Sonrasında memuriyet hayatım başladı." dedi.

Hayata başarılı şekilde adım atmanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 yıllık memurum. İş yerime kimseden yardım almadan otobüsle gidip geliyorum. Çalışma arkadaşlarımın desteğini hep yanımda gördüm. Arkeolog olup müzede çalışmayı çok istiyordum. Tek hayalim arkeolog olup, televizyon ve kitaplarda resimlerini büyük bir hayranlıkla takip ettiğim Mısır Piramitlerini gezebilmek. Kazılara gitmeyi çok isterdim. Kitap okumayı, bisiklete binmeyi ve ören yerlerini gezmeyi çok seviyorum."

"Eylem'in eğitimi için şehir değiştirdik"

Baba Fethi Türk de kızlarının azim ve gayretiyle eğitim hayatında başarılı olduğunu söyledi.

Engelli ailelerinin çocuklarını toplumdan kaçırmamaları gerektiğine dikkati çeken Türk, "Kızım azmiyle bugüne kadar istediği her şeye ulaştı. En büyük arzusu Mısır Piramitlerini görmek. Bir gün piramitleri de göreceğine inanıyorum. Kesinlikle çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Aileler, ilk andan itibaren onları eğitsin, engelli gibi değil de sağlıklı gibi davransın. Böyle davrandığınız zaman sosyal hayatta daha başarılı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ArkeolojiSerebral PalsiTürkiye
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