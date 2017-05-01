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01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:24

Tarihi eser kaçakçılarının arasında subaylar çıktı

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Tokat merkezli aramalarda milyonlarca lira değerinde altın gümüş ve bronz tarihi eser ortaya çıktı.

Tarihi eser kaçakçılarının arasında subaylar çıktı
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Tarihi eser kaçakçılarının arasında subaylar çıktı


Tokat merkezli tarihi eser kaçakçılığına adı karışan 2'si emekli 3 muvazzaf subayında anının karıştığı 18 kişinin sorgusu sürüyor. Kaçakçılık olayına adı karışanların evlerinde yapılan aramalarda hazine denilebilecek cinsten tarihi eserler çıktı. 377 adet altın sikkenin piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

Tokat'ta 2 emekli albay ve biri binbaşı 3 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu 18 tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi.

2 EMEKLİ ALBAY, 1 BİNBAŞI, 2 ASTSUBAY GÖZALTINDA

Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, birisinin halen görevde olan binbaşı, ikisinin ise astsubay olduğu öğrenildi. "Örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etmek", "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Amasya, Bursa, Kırıkkale, Kocaeli, Tokat ve Şırnak olmak üzere 6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 18 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli aranıyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 aylık çalışması sonucu 27 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda 377 adet altın sikke, 52 adet gümüş sikke, 55 adet bronz sikke, 3 cm ebadında heykel, 1 afet bronz vazo, 1 adet bronz tabak, 3 adet 9 mm tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el dürbünü, 2 adet el telsizi, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet sismik altın arama aparatı, çok sayıda, cep telefonu, bilgisayar, harici bellek, hard disk ile 1 adet L seri 1 dolar ve 7 bin 500 TL para ele geçirildi.


 
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