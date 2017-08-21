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Tarihi Hasankeyf Kalesi yeniden konuklarını ağırlayacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 7 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasına hazırlanılıyor.

Tarihi Hasankeyf Kalesi yeniden konuklarını ağırlayacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 7 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasına hazırlanılıyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:20
Tarihi Hasankeyf Kalesi yeniden konuklarını ağırlayacak

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 7 yıl önce yaşanan olay nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasına hazırlanılıyor.

Kaya düşmesi sonucu 7 yıl önce bir kişinin ölümüne neden olan olayın ardından tehlikeli olduğu gerekçesiyle ziyaretçilerin girişine izin verilmeyen Hasankeyf Kalesi, düşme tehlikesi bulunan kayaların kaldırılması ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında, Hasankey Kalesi'nin üzerinde düşme tehlikesi bulunan 24 kaya, tek tek indiriliyor.

"Mağaralara dolgu yapılıyor"

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, tarihi Hasankeyf Kalesi'nin ziyarete açılması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti.

Bu kapsamda kalede düşme tehlikesi bulunan 24 kayanın uzman gözetiminde özel bir dağcı ekip tarafından patlayıcı kullanılmadan "hidrolik kriko" yöntemiyle düşürüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada son günlerde çalışmaların patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve bunun bölgedeki tarihi varlıklara zarar verdiğine ilişkin iddiaların yer aldığını anımsatan Baygüven, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"Kazalar yaşamamak için bu çalışma yapılıyor"

Düşme tehlikesi olan kayaların uzman ekipler gözetiminde ve bilim heyetinin denetiminde düşürüldüğünü kaydeden Baygüven, şöyle konuştu:

"Dağcı ekip, tarihi varlıklara zarar vermeden özel teknikle kayaları indiriyor. Kayaların düşürülmesinin amacı kalenin turizme açılmasından sonra olası kazaların önüne geçmektir. Bunun yanı sıra suyla temasının ardından erime riski olan mağaralar da dolgu yapılarak güçlendiriliyor."

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BatmanHasankeyfHasankeyf KalesiHESIlısu BarajıKaya DüşürülmesiTürkiye
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