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Tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin düzenlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sadece yüksek duvarları ve bazı kalıntılarının bugüne ulaştığı manastırda yapılan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti

Tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin düzenlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sadece yüksek duvarları ve bazı kalıntılarının bugüne ulaştığı manastırda yapılan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
Tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin düzenlendi

BALIKESİR - (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin düzenlendi.

Bartholomeos, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ve bugüne sadece yüksek duvarları ile bazı kalıntıları ulaşan manastırda, dini kıyafetlerini giydikten sonra ayini başlattı. Bartholomeos, ayindeki Rumca konuşmasını Türkçe devam ettirdi.

Ayine katılan Müslümanlara teşekkür eden Bartholomeos, "Sizler de bugün teşrif ettiniz, bizimle beraber dua ediyorsunuz. Allah dualarınızı kabul etsin. Sizlere şimdiden mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Yüce Allah bütün dünyaya barış, Türkiye'mize de huzur nasip etsin, lütfetsin. Hepiniz sağ olun, var olun." dedi.

Bartholomeos'nun yönettiği ayine, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve Yunanistan'dan gelen yaklaşık 250 Ortodoks katıldı. Ayini, yerli turistler de izledi.

Muhabir: Tarık Köse

Anahtar Kelimeler:
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