İSTANBUL (AA) - Sanatçı Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" fizy aracılığıyla müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sanatçı Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" sevenleriyle buluşuyor. Yarın fizy aracılığıyla izleyicilere ulaşacak olan "Beni Çok Sev" şarkısının klibi iki hafta boyunca dijital müzik platformları üzerinden sadece fizy'de gösterilecek.

Dmc'nin yapımcılığını üstlendiği "10" albümünde yer alan, sözü Günay Çoban'a, müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ve yoğun ilgi gören "Beni Çok Sev"in video klibi Hitt prodüksiyon tarafından Filmline iş birliği ile çekildi. Ana fikri Tarkan'a ait olan klibin yönetmenliğini Murad Küçük, görüntü yönetmenliğini Burak Turan üstlendi. Klibin sürprizi ise Pınar Tevetoğlu'nun klibin bir bölümünde yer alması oldu.

Tarkan'ın kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve düğün alanına gidişiyle devam eden klip, bu özel günün hazırlıklarının yeniden canlandırılması ve çiftin seremoninin gerçekleşeceği alana doğru yürümeleriyle son buluyor.

Tarkan ile haziran ayında başlayan iş birliği kapsamında bugüne kadar fizy’nin bilinirlik ve kullanımının artırılması amacıyla birçok özel içerik ve ayrıcalıklar sunma fırsatı sağlandı. Albüm, konser ve klip sponsorluğu olarak üç ana dalda gerçekleştirilen iş birliğinde, fizy kullanıcıları albüm içeriklerine ilk ulaşanlar arasında yer aldı.

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Dijital müzik platformu fizy, yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalını da kullanıcılara sunuyor. fizy’nin Premium Paketi ile hiçbir yerde olmayan sanatçı performansları da cep telefonuna geliyor. fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen 250MB, 250 şarkı dinleyen 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1GB internetin sahibi oluyor.