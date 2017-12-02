Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Tarkan, "Beni Çok Sev" ile ilk kez fizy’de

- Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" fizy aracılığıyla müzikseverlerle buluşacak

Tarkan, "Beni Çok Sev" ile ilk kez fizy’de

- Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" fizy aracılığıyla müzikseverlerle buluşacak

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:55
Tarkan,

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" fizy aracılığıyla müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sanatçı Tarkan'ın yeni albümü "10"un ikinci video klibi "Beni Çok Sev" sevenleriyle buluşuyor. Yarın fizy aracılığıyla izleyicilere ulaşacak olan "Beni Çok Sev" şarkısının klibi iki hafta boyunca dijital müzik platformları üzerinden sadece fizy'de gösterilecek.

Dmc'nin yapımcılığını üstlendiği "10" albümünde yer alan, sözü Günay Çoban'a, müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ve yoğun ilgi gören "Beni Çok Sev"in video klibi Hitt prodüksiyon tarafından Filmline iş birliği ile çekildi. Ana fikri Tarkan'a ait olan klibin yönetmenliğini Murad Küçük, görüntü yönetmenliğini Burak Turan üstlendi. Klibin sürprizi ise Pınar Tevetoğlu'nun klibin bir bölümünde yer alması oldu.

Tarkan'ın kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve düğün alanına gidişiyle devam eden klip, bu özel günün hazırlıklarının yeniden canlandırılması ve çiftin seremoninin gerçekleşeceği alana doğru yürümeleriyle son buluyor.

Tarkan ile haziran ayında başlayan iş birliği kapsamında bugüne kadar fizy’nin bilinirlik ve kullanımının artırılması amacıyla birçok özel içerik ve ayrıcalıklar sunma fırsatı sağlandı. Albüm, konser ve klip sponsorluğu olarak üç ana dalda gerçekleştirilen iş birliğinde, fizy kullanıcıları albüm içeriklerine ilk ulaşanlar arasında yer aldı.

- 3 TL’ye Premium keyfi

Dijital müzik platformu fizy, yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalını da kullanıcılara sunuyor. fizy’nin Premium Paketi ile hiçbir yerde olmayan sanatçı performansları da cep telefonuna geliyor. fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen 250MB, 250 şarkı dinleyen 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1GB internetin sahibi oluyor.

Anahtar Kelimeler:
FizyTarkanTurkcell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
Emine Erdoğan: En büyük tehlike makamların sarhoşluğuna kapılmaktır
Emine Erdoğan: En büyük tehlike makamların sarhoşluğuna kapılmaktır
'SDG'nin kaçan sözcüsü Silo, ABD-PYD/PKK ilişkilerini anlattı
'SDG'nin kaçan sözcüsü Silo, ABD-PYD/PKK ilişkilerini anlattı
Müftülerin nikah kıyma yetkisini düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Müftülerin nikah kıyma yetkisini düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı
Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor
Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor
Nüfusunun 70 katını ağırlayan 700 yıllık Osmanlı köyü
Nüfusunun 70 katını ağırlayan 700 yıllık Osmanlı köyü
Myanmar’dan kaçanların sayısı artık daha az ancak acısı aynı
Myanmar’dan kaçanların sayısı artık daha az ancak acısı aynı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim