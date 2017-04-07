Tarsus'ta ambulans kaza yaptı, 4 yaralı var

Mersin'in Tarsus ilcesindeki feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D-400 Karayolu ile Gazipaşa Bulvarı'nın kesiştiği Yeni Hal kavşağında meydana geldi.48 yaşındaki’ın kullandığı 33 ES 112 plakalı ambulans, 25 yaşındaki’in yönetimindeki 33 NVU 33 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Bostan, sağlık görevlileri(23) ve(24) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan(38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza sırasında ambulansta hastanın bulunmadığı bildirildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.