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07 Nisan 2017 Cuma 07:37

Tarsus'ta ambulans kaza yaptı, 4 yaralı var

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Tarsus'ta ambulans kaza yaptı, 4 yaralı var
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Tarsus'ta ambulans kaza yaptı, 4 yaralı var


Mersin'in Tarsus ilcesindeki feci kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D-400 Karayolu ile Gazipaşa Bulvarı'nın kesiştiği Yeni Hal kavşağında meydana geldi.
Tarsus Haberleri
48 yaşındaki Temel Bostan’ın kullandığı 33 ES 112 plakalı ambulans, 25 yaşındaki Murat Özden’in yönetimindeki 33 NVU 33 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Bostan, sağlık görevlileri Şeyma Sungur (23) ve Sadet Ateş (24) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Ergün Serin (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza sırasında ambulansta hastanın bulunmadığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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