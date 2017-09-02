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Tatilcilere "erken yola çıkın" uyarısı

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin, dönüş yolunda yoğunluğa neden olmamaları ve zor anlar yaşamamaları için yolculuklarını tatilin son gününe bırakmamaları isteniyor.

Tatilcilere "erken yola çıkın" uyarısı

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin, dönüş yolunda yoğunluğa neden olmamaları ve zor anlar yaşamamaları için yolculuklarını tatilin son gününe bırakmamaları isteniyor.

02 Eylül 2017 Cumartesi 10:59
Tatilcilere

BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili bitiminde, Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü ile Karadeniz-Gerede bağlantı yolunda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güzergahlarda yol kontrolü ve radarlı hız kontrollerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Abant, Bolu Dağı Tüneli ve Kaynaşlı gişeleri arasını 87 kamera ile izliyor. Tatili dönüş trafiğinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'ndan on binlerce aracın geçeceği öngörülüyor.

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Çaydurt gişelerinde yapılan denetleme sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatil süresince sürücülerden kaynaklı kazaları en aza indirmek ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla etkin ve yoğun denetim uyguladıklarını belirtti.

Denetimlerde son 10 yıl içerisinde özellikle trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda radar uygulamalarına ağırlık verdiklerini aktaran Aksoy, bayram tatili dolayısıyla yolcu taşımacılığının arttığına dikkat çekerek, "Bu konuyla ilgili olarak otobüslerde emniyet kemerlerinin takılması, SRC belgeleri ve yetki belgelerinin kontrollerinin yapılmasına yönelik denetimlerimiz arttı." diye konuştu.

Aksoy, Kurban Bayramı dönüşlerinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk beklediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz dönüşlerini son güne bırakmamaları. Ayrıca uzun yolculuklarda 2 ya da 3 saatte bir verilecek 10-15 dakikalık molaların konsantrasyonlarını artacağı konusuyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

Anahtar Kelimeler:
AbantBolu Dağı TüneliBolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın AksoyKaynaşlıKurban BayramıSpor
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