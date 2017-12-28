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Tayvan'da yeni biyometrik pasaport skandalı

Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda Taipei'nin Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın tasvir edildiği ortaya çıktı.

Tayvan'da yeni biyometrik pasaport skandalı

Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda Taipei'nin Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın tasvir edildiği ortaya çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:56
Tayvan'da yeni biyometrik pasaport skandalı

ANKARA (AA) - Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda Taipei'nin Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın tasvir edildiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, yeni pasaportların pazartesi günü dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşların farkına vardığı hata, Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edildi.

Tayvanlı yetkililer, şahıslara verilen 285 yeni pasaportu geri istedi. 200 bin pasaportun yeniden basılacağı ve bakanlığın hatadan ötürü özür dilediği belirtildi.

Pasaportlardaki tasvir, sosyal paylaşım sitesi Weibo ve Facebook kullanıcıları tarafından yaygın şekilde paylaşıldı.

Bir Weibo kullanıcısı, "Bu adam kendi havalimanının neye benzediğini bile bilmiyor mu?" yorumunu yaparken, bir diğeri "Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu." ifadesini kullandı.

Yeni bir tasarımla basılacak pasaportların bir ay içinde hazır olacağı, o güne kadar başvuruda bulunanlara biyometrik pasaportların eski modellerinin verileceği kaydedildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
Biyometrik PasaportDulles Uluslararası HavaalanıDünyaTaoyuanTayvan
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