Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

TBMM Başkanı Kahraman: Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır

TBMM Başkanı Kahraman, "BMGK'nin artık adalet ve barış sağlayamadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman: Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır

TBMM Başkanı Kahraman, "BMGK'nin artık adalet ve barış sağlayamadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 17:07
TBMM Başkanı Kahraman: Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik uluslararası medya organlarında yanıltıcı haberler yayınlandığını belirterek, "Bu operasyon, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde gerçekleştirilmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nı dönem başkanı sıfatıyla yöneterek, açılış ve kapanışta birer konuşma yaptı.

Suriye'deki iç savaşın yedi yıldır sürdüğünü ve bundan en çok Suriye halkı ve komşu ülkelerin zarar gördüğünü vurgulayan Kahraman, Türkiye olarak, Suriye'de gerek sahada sükunetin korunması gerek siyasi süreçte ilerleme sağlanabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Uluslararası medyaya tepki

Kahraman, kimsenin Türkiye'nin yanı başında olup biten gelişmelere, ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmasını beklememesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu koşullarda kendimizi korumak bir zorunluluktur. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerini etkisiz hale getirmek ve bu suretle dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştır. Harekat, terör unsurları bölgeden temizlenene dek sürdürülecektir. Amacımız asla ve asla toprak elde etmek değildir. Türk ve Suriye halklarının huzur içinde yaşamasını ve teröristlerin hem Türkiye hem Suriye’ye yönelik saldırılarını engellemek temel maksadımızdır."

Harekatta sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Kahraman, "Bu zaten, dış politikamızın temelinde yatan insani yaklaşımın da gereğidir. Uluslararası medya organlarında maalesef çok yanıltıcı haberler yayınlanmaktadır. Bu operasyon, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde gerçekleştirilmektedir. Burada saldırıya uğrayan Türkiye'dir, saldırgan olan teröristlerdir. Pek çok insanınız şehit olsa, tepkisiz mi kalırdınız? Bu, halkın sesi parlamenterler olarak halkınıza karşı sorumluluğunuzu unuttuğunuz anlamına gelmez miydi?" ifadelerini kullandı.

"BMGK'nin reformu şarttır"

Konuşmasında Filistin meselesinin küresel insanlık sorunu olduğunu dile getiren Kahraman, yegane çözümün, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içerisinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulması olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, bugüne kadar Ortadoğu barış sürecine gereken her türlü desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir." diyen Kahraman, Türkiye'nin bu anlayışla, İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul’da Olağanüstü Kudüs Zirvesi'ni düzenlediğini ve ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusundaki tek taraflı kararını kınadıklarını anımsattı.

Kahraman, APA İstanbul Deklarasyonu ile Filistin davasına desteklerini tüm dünyaya duyurduklarına işaret ederek, "Kudüs’ün statüsüne ilişkin karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sadece ABD'nin vetosu yüzünden kabul edilemedi. Bu durum, BMGK'nin artık adalet ve barış sağlayamadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır. Yoksa bu düzen, güçlü olanın mazlumun hakkını gasp ettiği adaletsiz bir düzen olma tehlikesi altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs konusunda konsensüs sağlandı"

ABD'nin vetosuna rağmen, Türkiye'nin öncüsü olduğu Kudüs kararının BM Genel Kurulunda 21 Aralık'ta ezici çoğunlukla kabul edilmesinin haklı davalarında yalnız olmadıklarını ispat ettiğinin altını çizen Kahraman, Kudüs meselesinin, sadece Filistin ve Müslümanların değil; tüm insanlığın, hak ve adaletten yana olan tüm milletlerin ortak davası olduğunu kanıtlandığını söyledi.

Kahraman, "Kudüs konusunda küresel bir konsensüs sağlanmıştır. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünyanın beşten büyük olduğuna' dair tespitinin tezahürüdür. ABD yönetimi, aldığı yanlış karardan geri dönmelidir." dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna Türkiye olarak, "İki devlet esasına dayalı adil ve kapsamlı bir barışın sağlanabilmesi için kutsal şehir Kudüs’ün statüsüne saygı" acil gündem maddesini sunduklarını açıklayan Kahraman, APA'ya üye ülkelerden destek istedi.

Kahraman, PAB 138. Genel Kurulu vesilesiyle toplanan Asya Parlamenter Asamblesi grubu toplantısının kapanış konuşmasında da üye ülkeleri, Türkiye'de 15-16 Ekim tarihlerinde Antalya’da yapılacak 3. Avrasya Meclis Başkanları Konferansı’na davet etti.

Asya Parlamenter Asamblesinin ardından Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katıldı.

Toplantıda, yarın PAB 138. Genel Kurulunda görüşülecek gündem maddeleri ele alındı.

Muhabir: Bayram Altuğ

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul yolunda bomba 
Okul yolunda bomba 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma ve davalar sürüyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma ve davalar sürüyor
Sanal oyunla 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar
Sanal oyunla 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar
2. INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs'te başladı
2. INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs'te başladı
FETÖ'nün 'şantaj arşivi' ortaya çıktı
FETÖ'nün 'şantaj arşivi' ortaya çıktı
Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı
Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı
'700 Suriyeli sağlık çalışanı daha Türkiye'de şifa dağıtacak'
'700 Suriyeli sağlık çalışanı daha Türkiye'de şifa dağıtacak'
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim