TBMM Başkanı Kahraman: Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik uluslararası medya organlarında yanıltıcı haberler yayınlandığını belirterek, "Bu operasyon, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde gerçekleştirilmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nı dönem başkanı sıfatıyla yöneterek, açılış ve kapanışta birer konuşma yaptı.

Suriye'deki iç savaşın yedi yıldır sürdüğünü ve bundan en çok Suriye halkı ve komşu ülkelerin zarar gördüğünü vurgulayan Kahraman, Türkiye olarak, Suriye'de gerek sahada sükunetin korunması gerek siyasi süreçte ilerleme sağlanabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Uluslararası medyaya tepki

Kahraman, kimsenin Türkiye'nin yanı başında olup biten gelişmelere, ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmasını beklememesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu koşullarda kendimizi korumak bir zorunluluktur. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerini etkisiz hale getirmek ve bu suretle dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştır. Harekat, terör unsurları bölgeden temizlenene dek sürdürülecektir. Amacımız asla ve asla toprak elde etmek değildir. Türk ve Suriye halklarının huzur içinde yaşamasını ve teröristlerin hem Türkiye hem Suriye’ye yönelik saldırılarını engellemek temel maksadımızdır."

Harekatta sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Kahraman, "Bu zaten, dış politikamızın temelinde yatan insani yaklaşımın da gereğidir. Uluslararası medya organlarında maalesef çok yanıltıcı haberler yayınlanmaktadır. Bu operasyon, uluslararası hukuka uygun şekilde ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde gerçekleştirilmektedir. Burada saldırıya uğrayan Türkiye'dir, saldırgan olan teröristlerdir. Pek çok insanınız şehit olsa, tepkisiz mi kalırdınız? Bu, halkın sesi parlamenterler olarak halkınıza karşı sorumluluğunuzu unuttuğunuz anlamına gelmez miydi?" ifadelerini kullandı.

"BMGK'nin reformu şarttır"

Konuşmasında Filistin meselesinin küresel insanlık sorunu olduğunu dile getiren Kahraman, yegane çözümün, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içerisinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulması olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, bugüne kadar Ortadoğu barış sürecine gereken her türlü desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir." diyen Kahraman, Türkiye'nin bu anlayışla, İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul’da Olağanüstü Kudüs Zirvesi'ni düzenlediğini ve ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusundaki tek taraflı kararını kınadıklarını anımsattı.

Kahraman, APA İstanbul Deklarasyonu ile Filistin davasına desteklerini tüm dünyaya duyurduklarına işaret ederek, "Kudüs’ün statüsüne ilişkin karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sadece ABD'nin vetosu yüzünden kabul edilemedi. Bu durum, BMGK'nin artık adalet ve barış sağlayamadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. Adil bir dünya düzeni için BMGK'nin reformu şarttır. Yoksa bu düzen, güçlü olanın mazlumun hakkını gasp ettiği adaletsiz bir düzen olma tehlikesi altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kudüs konusunda konsensüs sağlandı"

ABD'nin vetosuna rağmen, Türkiye'nin öncüsü olduğu Kudüs kararının BM Genel Kurulunda 21 Aralık'ta ezici çoğunlukla kabul edilmesinin haklı davalarında yalnız olmadıklarını ispat ettiğinin altını çizen Kahraman, Kudüs meselesinin, sadece Filistin ve Müslümanların değil; tüm insanlığın, hak ve adaletten yana olan tüm milletlerin ortak davası olduğunu kanıtlandığını söyledi.

Kahraman, "Kudüs konusunda küresel bir konsensüs sağlanmıştır. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünyanın beşten büyük olduğuna' dair tespitinin tezahürüdür. ABD yönetimi, aldığı yanlış karardan geri dönmelidir." dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna Türkiye olarak, "İki devlet esasına dayalı adil ve kapsamlı bir barışın sağlanabilmesi için kutsal şehir Kudüs’ün statüsüne saygı" acil gündem maddesini sunduklarını açıklayan Kahraman, APA'ya üye ülkelerden destek istedi.

Kahraman, PAB 138. Genel Kurulu vesilesiyle toplanan Asya Parlamenter Asamblesi grubu toplantısının kapanış konuşmasında da üye ülkeleri, Türkiye'de 15-16 Ekim tarihlerinde Antalya’da yapılacak 3. Avrasya Meclis Başkanları Konferansı’na davet etti.

Asya Parlamenter Asamblesinin ardından Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katıldı.

Toplantıda, yarın PAB 138. Genel Kurulunda görüşülecek gündem maddeleri ele alındı.

Muhabir: Bayram Altuğ