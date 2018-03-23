Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu

TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, İsviçre'nin Lozan kentindeki Türklerle buluştu.

TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu

TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, İsviçre'nin Lozan kentindeki Türklerle buluştu.

23 Mart 2018 Cuma 23:48
TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu

LOZAN (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Türk toplumuyla buluşmasında AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri de hazır bulundu. Karaman, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Karaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye düzenlenen saldırıyı anlattı. "Gazi Meclis'te O Gece" adlı kitabı elinde tutan Karaman, darbe girişimiyle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'ne son verme girişimiydi." ifadesini kullandı.

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, Türk toplumuyla buluşmasından önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapıldığı İsviçre'nin Montrö kentindeki Montrö Sarayı'nı ve görüşmelerin yapıldığı odayı gezdi.

Öte yandan, Karaman ve beraberindeki heyet, Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage Oteli'ni de ziyaret etti. Karaman, otelin arşivindeki 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na ait gazete kupürlerini de inceledi.

Karaman ve beraberindeki heyet, Lozan'daki Olimpiyat Müzesi'ni de ziyaret etti.

Karaman'ın ziyareti nedeniyle Olimpiyat Müzesi'ne Türk bayrağı asıldı.

İsviçre temasları dün başlayan Kahraman'ın ziyaretinin en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.

Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısı'na katılacak Kahraman'ın temasları pazar günü sona erecek.

Muhabir: Fatih Erel

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
TOKİ restorasyona desteği artırdı
TOKİ restorasyona desteği artırdı
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak
Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' açıklaması
Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da 3732 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da 3732 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon
Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor
'Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda iki kadim dosttur'
'Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda iki kadim dosttur'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim